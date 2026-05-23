Willem II is terug in de Eredivisie. De Tilburgers hebben zich in een zinderende finale van de promotie/degradatieplay-offs in het Kras Stadion ten koste van FC Volendam geplaatst, al was daar een verlenging én strafschoppenserie voor nodig. Na 120 minuten stond het 1-2, waarmee de stand over twee duels op 3-3 eindigde. In de penaltyreeks trok Willem II uiteindelijk met 4-5 aan het langste eind.

De wedstrijd begon razendsnel met een schokeffect voor de thuisploeg. Willem II kwam al vroeg op voorsprong via Baartmans, die van dichtbij raak kon schieten na een slim genomen corner van El Allouchi. Daarmee was de achterstand uit het eerste duel direct weggepoetst en stond het tweeluik volledig op scherp.

Volendam probeerde zich te herstellen, maar kreeg vlak daarna opnieuw een tik te verwerken. Na een fout in de opbouw kon Willem II toeslaan en was het Stam die in tweede instantie de 0-2 binnenschoof. Plots stond Volendam virtueel met de rug tegen de muur en moest het vol aan de bak om degradatie te voorkomen.

Toch bleef de ploeg van Volendam-trainer niet bij de pakken neerzitten. De thuisploeg zocht steeds nadrukkelijker de aanval en kwam via Bacuna en Kwakman gevaarlijk voor het doel. Willem II zakte in en probeerde via de counter overeind te blijven, maar kreeg het steeds lastiger onder de druk.

Vlak voor rust kwam Volendam terug in de wedstrijd. Leliendal nam een afvallende bal fraai op de slof en schoot raak in het zijnet: 1-2. Daarmee werd niet alleen de achterstand in de wedstrijd verkleind, maar stond het ook weer volledig gelijk over twee duels. Het Kras Stadion ontplofte en de spanning was volledig terug.

Na rust ging het duel op en neer. Volendam drong aan en kreeg via Kwakman en Pauwels meerdere mogelijkheden om langszij te komen, terwijl Willem II via de snelheid van Bamba gevaarlijk bleef. Het duel werd steeds rommeliger en fysieker, met veel duels op het middenveld en toenemende spanning.

De grootste kans van de tweede helft kwam voor Volendam. Mühren leek de held van de avond te worden toen hij de bal richting de verre hoek stuurde, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal. Daarmee bleef Willem II overeind in een fase waarin Volendam duidelijk het initiatief had.

In de slotfase van de reguliere speeltijd liep de spanning verder op. Volendam probeerde nog één keer aan te zetten, maar kreeg de bal niet meer langs het compacte blok van de Tilburgers. Na zeven minuten extra tijd was duidelijk: er moest verlengd worden in Volendam.

Ook in de verlenging bleef het duel volledig open. Volendam had via Mühren en Kuwas de beste mogelijkheden, maar stuitte telkens op Hödl of op het blok van Willem II. Aan de andere kant hield de uitploeg vooral tegen en loerde het op de counter, terwijl de vermoeidheid zichtbaar toesloeg bij beide ploegen.

Na 120 minuten stond het 1-2 en daarmee 3-3 over twee wedstrijden. Strafschoppen moesten de beslissing brengen in deze allesbeslissende finale.

Daarin bleef Willem II uiteindelijk koeler in de slotfase van de serie. Waar Volendam meerdere keren moest hopen op een misser van de Tilburgers, bleef de uitploeg foutloos in de beslissende momenten. In de laatste strafschop besliste Hödl de finale door raak te schieten: 4-5.

Daarmee keert Willem II na één seizoen terug in de Eredivisie, terwijl FC Volendam op dramatische wijze degradeert na een finale die nog lang zal blijven hangen in het Kras Stadion.