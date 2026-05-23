Bizarre beelden tonen ijskoude relatie tussen twee spelers van PSG

23 mei 2026, 17:53
Foto: © Ilya Zabarnyi en Matvej Safonov.
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk moment zaterdagmiddag op het trainingsveld van Paris Saint-Germain. Beelden tonen de onderkoelde relatie aan tussen twee spelers van de Franse grootmacht: Ilya Zabarnyi en Matvej Safonov.

PSG bereidt zich momenteel voor op de Champions Leauge-finale van volgende week tegen Arsenal. De Fransen kwamen op 17 mei voor het laatst in actie en dus werd er zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tussen twee teams die waren samengesteld uit spelers van de selectie van trainer Luis Enrique.

Voordat het oefenduel in gang werd gezet, schudden de spelers van beide teams elkaar de hand. Wat daarbij opviel is dat Zabarnyi en Safonov elkaar niet de hand schudden. De beelden zorgen voor veel geschokte reacties op social media.

Dat Zabarnyi en Safonov elkaar niet de hand schudden, heeft waarschijnlijk alles te maken met de politieke spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Zabarnyi is international van Oekraïne, terwijl Safonov voor Rusland speelt.

Illia Zabarnyi

Illia Zabarnyi
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 23 jaar (1 sep. 2002)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Paris SG
28
1
2024/2025
Bournemouth
36
0
2023/2024
Bournemouth
37
1
2022/2023
Dynamo Kyiv
14
0

