Feyenoord deelt in krankzinnige mini-Klassieker enorme dreun uit aan Ajax

Feyenoord Onder-19 blijft op titelkoers in de nationale jeugdcompetitie. De Rotterdamse beloften wisten de mini-Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van Ajax zaterdagmiddag op spectaculaire wijze te winnen: 5-4.

De Onder-19-competitie is opgedeeld in twee delen: een voorjaarscompetitie en een najaarscompetitie. De najaarscompetitie werd gewonnen door AZ, dat Feyenoord eind 2025 achter zich wist te houden, en ook in de voorjaarscompetitie zijn de twee teams de enige titelkandidaten.

Feyenoord verschafte zichzelf zaterdag op de voorlaatste speelronde van de voorjaarscompetitie uitstekende papieren om zich te verzekeren van de voorjaarstitel. De Rotterdamse beloften speelden op het eigen Varkenoord tegen Ajax en wisten de mini-Klassieker op spectaculaire wijze te winnen.

Aanvankelijk zag het er niet goed uit voor Feyenoord, want Ajax verschafte zich binnen het halfuur een 0-2 voorsprong, dankzij doelpunten van Anass Moumane en Tyrese Teuwsen. Feyenoord rechtte echter de rug en trok de stand nog voor het uur gelijk via Jerayno Schaken en Arman Nahany.

Daarna ging het spel op en neer en ontwikkelde er zich een spectaculair schouwspel. Hasan Ayyildiz bracht Ajax halverwege de tweede helft weer op voorsprong, maar in de tachtigste minuut volgde de 3-3 van Kelvin Neijenhuis. Toen Jessy Basfielt vervolgens in de negentigste minuut de 4-3 op het scorebord bracht, leek Feyenoord de zege veilig te stellen.

De blessuretijd van de wedstrijd verliep vervolgens krankzinnig. Nafairon Landvreugd zorgde in de 91ste minuut voor de 4-4. Feyenoord trok daarna echter toch nog aan het langste eind, dankzij de winnende treffer van Tim de Koning in de 95ste minuut.

Dankzij de late zege blijft Feyenoord koploper in de voorjaarscompetitie: het team van Davey van den Berg heeft net als AZ 29 punten uit 13 duels, maar het doelsaldo van de Rotterdammers is beter (+20 tegenover +14). Feyenoord en AZ spelen volgende week beiden hun laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie: de Rotterdammers spelen in eigen huis tegen NEC, terwijl de Alkmaarders op bezoek gaan bij Sparta Rotterdam.

Mocht Feyenoord de wedstrijd tegen NEC tot een goed eind brengen en AZ voorblijven, dan leggen de Rotterdammers beslag op de voorjaarstitel. Wat dan volgt is een allesbeslissende wedstrijd tegen AZ voor het algehele kampioenschap. Ajax staat overigens met 19 punten uit 13 duels vierde in de Onder-19-competitie.