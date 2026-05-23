Hull City is van plan juridische stappen te ondernemen als het zaterdag de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League verliest, zo laat Acun Ilicali weten tegenover de BBC. De clubeigenaar is er niet over te spreken dat Middlesbrough een plek in de finale heeft gekregen na het uitsluiten van Southampton.

Afgelopen week werd Southampton per direct uitgesloten uit de play-offs om promotie naar de Premier League. De club uit Zuid-Engeland werd bestraft wegens ‘Spygate’, waarbij het de trainingen van drie verschillende tegenstanders had gefilmd. Dit is tegen de regels, waardoor Southampton uit de play-offs werd gezet. Het finaleticket werd doorgeschoven naar Middlesbrough, dat in de halve finale verloor van Southampton. Dit leidde tot woede bij Hull City.

Hoewel The Tigers de finale in eerste instantie wilden laten cancelen, is uiteindelijk besloten deze toch gewoon te spelen. Kort voor de aftrap heeft clubeigeinaar Ilicali wel een bom onder de finale gelegd. “Onze juridische afdeling zegt dat we actie móéten ondernemen, dat staat vast”, liet hij weten aan de BBC. “Wij willen alleen gerechtigheid. Als gerechtigheid verdwijnt, geniet niemand meer van voetbal”, maakt hij duidelijk.

Volgens Ilicali had Southampton bijvoorbeeld vervangen moeten worden door Wrexham, dat net tekort kwam voor deelname aan de play-offs. De keuze om het al uitgeschakelde Middlesbrough toe te laten tot de finale, is volgens Hull volstrekt onlogisch. “Dat een uitgeschakeld team alsnog terugkomt in het toernooi, is volgens onze advocaten een ongelooflijk verkeerde beslissing”, aldus de Turkse eigenaar. “Ik wilde de focus van de spelers niet verstoren. Maar deze beslissing is volgens onze advocaten absoluut discutabel.” Mocht Middlesbrough het promotieduel winnen, lijkt het laatste woord hier dus nog niet over gesproken.