Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Utrecht

Ajax neemt het zondagmiddag in Volendam op tegen FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers speelden in de halve finale tegen FC Groningen (2-0) eindelijk weer eens een goede wedstrijd en zullen naar verwachting met één wijziging aan de aftrap verschijnen.

Op doel kiest Óscar García naar verwachting voor Maarten Paes, terwijl de Spanjaard waarschijnlijk ook zijn verdediging intact laat. Dat betekent dat Aaron Bouwman en Youri Baas het centrum van de achterhoede vormen, terwijl Anton Gaaei en Lucas Rosa de flanken bestrijken.

Artikel gaat verder onder video

Ook op het middenveld houdt de oefenmeester vermoedelijk vast aan dezelfde namen. Aanvoerder Davy Klaassen zorgde afgelopen week voor de 1-0 tegen Groningen en is naar verwachting zeker van een basisplaats, wat waarschijnlijk ook geldt voor Jorthy Mokio, die eveneens scoorde. Hij krijgt normaal gesproken de voorkeur boven Youri Regeer. De laatste plek op het middenveld wordt vermoedelijk ingevuld door Sean Steur.

De voorhoede gaat zondag waarschijnlijk wél op de schop bij Ajax. Waar uitblinker Mika Godts en Steven Berghuis hun basisplaats naar verwachting behouden, geldt dat mogelijk niet voor Wout Weghorst. De spits hielp donderdag nog enkele enorme kansen om zeep, maar dit werd Ajax niet fataal. Desondanks zal hij vermoedelijk zijn plek moeten afstaan aan Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.