Live voetbal

Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Utrecht

23 mei 2026, 15:14
Oscar Garcia
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax neemt het zondagmiddag in Volendam op tegen FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers speelden in de halve finale tegen FC Groningen (2-0) eindelijk weer eens een goede wedstrijd en zullen naar verwachting met één wijziging aan de aftrap verschijnen.

Op doel kiest Óscar García naar verwachting voor Maarten Paes, terwijl de Spanjaard waarschijnlijk ook zijn verdediging intact laat. Dat betekent dat Aaron Bouwman en Youri Baas het centrum van de achterhoede vormen, terwijl Anton Gaaei en Lucas Rosa de flanken bestrijken.

Artikel gaat verder onder video

Ook op het middenveld houdt de oefenmeester vermoedelijk vast aan dezelfde namen. Aanvoerder Davy Klaassen zorgde afgelopen week voor de 1-0 tegen Groningen en is naar verwachting zeker van een basisplaats, wat waarschijnlijk ook geldt voor Jorthy Mokio, die eveneens scoorde. Hij krijgt normaal gesproken de voorkeur boven Youri Regeer. De laatste plek op het middenveld wordt vermoedelijk ingevuld door Sean Steur.

De voorhoede gaat zondag waarschijnlijk wél op de schop bij Ajax. Waar uitblinker Mika Godts en Steven Berghuis hun basisplaats naar verwachting behouden, geldt dat mogelijk niet voor Wout Weghorst. De spits hielp donderdag nog enkele enorme kansen om zeep, maar dit werd Ajax niet fataal. Desondanks zal hij vermoedelijk zijn plek moeten afstaan aan Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • Gisteren, 07:50
  • Gisteren, 07:50
  • 16
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Onrust na Ajax - FC Groningen

Grote onrust na Ajax - FC Groningen: beelden gaan rond op sociale media

  • do 21 mei, 22:00
  • 21 mei 22:00
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws