Live voetbal

Kramer tipt Rigaux: ideale opvolger Hadj Moussa speelt op geen 7 kilometer van De Kuip

23 mei 2026, 13:49
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De ideale opvolger van Anis Hadj Moussa bij Feyenoord speelt volgens Michiel Kramer al in Rotterdam, zo maakt hij duidelijk in FC Rijnmond. Volgens de oud-spits is Derensili Sanches Fernandes van Excelsior namelijk een goede kandidaat om de Algerijn te vervangen bij een transfer.

Het heeft er alle schijn van dat Hadj Moussa zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al heeft gespeeld. De Algerijn zal komende maand naar verwachting eerst met zijn land actief zijn op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, om daarna een transfer te gaan maken. Onder meer Lille OSC en Olympique Marseille zouden de rechtsbuiten volgen. Feyenoord zou een vraagprijs van dertig miljoen euro voor hem hanteren.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend meldde het Algemeen Dagblad dat Feyenoord denkt aan Sami Ouaissa van NEC als Hadj Moussa daadwerkelijk een transfer gaat maken. Als het aan Kramer ligt, moeten de Rotterdammers het echter dichter bij huis zoeken. “Als Hadj Moussa weg zou gaan, zou ik blind Sanches Fernandes nemen van Excelsior. Ik denk dat hij bij Feyenoord echt goed tot zijn recht zou komen”, maakt de oud-spits duidelijk in FC Rijnmond.

De vleugelspeler was in 33 Eredivisiewedstrijden goed voor zes goals en drie assists, waarvan vijf goals en een assist in de laatste zeven wedstrijden van de competitie vielen. “De laatste weken heeft hij zijn rendement omhoog gehaald, daarvoor was dat wat minder”, haalt Kramer aan. “Als je puur kijkt naar zijn voorwaarden: één-tegen-één is hij goed en daarnaast heeft hij snelheid en een voorzet.” De boomlange oud-spits denkt dat Sanches Fernandes over alle kwaliteiten beschikt die Hadj Moussa ook heeft. Zelfs denkt hij dat de aanvaller van Excelsior een voordeel heeft in zijn ‘bereidheid’ om achter een back aan te rennen en weer naar voren te gaan.

Dennis van Eersel ziet de transfertip van Kramer niet zitten, zo maakt hij duidelijk. “De lat moet toch veel hoger liggen?”, vraagt de verslaggever zich hardop af. “Een van de problemen die je hebt gehad afgelopen seizoen is dat je vanaf de vleugels amper rendement hebt gehad. Je gaat de Champions League in, dan moet je hoger kijken. Sanches Fernandes is misschien prima voor erbij, dat zou eventueel nog kunnen, alleen de basis van de vleugels moet veel hoger liggen.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • Gisteren, 07:50
  • Gisteren, 07:50
  • 16
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie

Te Kloese verbaast ESPN met handelswijze rond Borges: ‘Dit is toch jóuw functie?!’

  • zo 17 mei, 10:57
  • 17 mei 10:57
  • 14
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws