De ideale opvolger van bij Feyenoord speelt volgens Michiel Kramer al in Rotterdam, zo maakt hij duidelijk in FC Rijnmond. Volgens de oud-spits is van Excelsior namelijk een goede kandidaat om de Algerijn te vervangen bij een transfer.

Het heeft er alle schijn van dat Hadj Moussa zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al heeft gespeeld. De Algerijn zal komende maand naar verwachting eerst met zijn land actief zijn op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, om daarna een transfer te gaan maken. Onder meer Lille OSC en Olympique Marseille zouden de rechtsbuiten volgen. Feyenoord zou een vraagprijs van dertig miljoen euro voor hem hanteren.

Afgelopen weekend meldde het Algemeen Dagblad dat Feyenoord denkt aan Sami Ouaissa van NEC als Hadj Moussa daadwerkelijk een transfer gaat maken. Als het aan Kramer ligt, moeten de Rotterdammers het echter dichter bij huis zoeken. “Als Hadj Moussa weg zou gaan, zou ik blind Sanches Fernandes nemen van Excelsior. Ik denk dat hij bij Feyenoord echt goed tot zijn recht zou komen”, maakt de oud-spits duidelijk in FC Rijnmond.

De vleugelspeler was in 33 Eredivisiewedstrijden goed voor zes goals en drie assists, waarvan vijf goals en een assist in de laatste zeven wedstrijden van de competitie vielen. “De laatste weken heeft hij zijn rendement omhoog gehaald, daarvoor was dat wat minder”, haalt Kramer aan. “Als je puur kijkt naar zijn voorwaarden: één-tegen-één is hij goed en daarnaast heeft hij snelheid en een voorzet.” De boomlange oud-spits denkt dat Sanches Fernandes over alle kwaliteiten beschikt die Hadj Moussa ook heeft. Zelfs denkt hij dat de aanvaller van Excelsior een voordeel heeft in zijn ‘bereidheid’ om achter een back aan te rennen en weer naar voren te gaan.

Dennis van Eersel ziet de transfertip van Kramer niet zitten, zo maakt hij duidelijk. “De lat moet toch veel hoger liggen?”, vraagt de verslaggever zich hardop af. “Een van de problemen die je hebt gehad afgelopen seizoen is dat je vanaf de vleugels amper rendement hebt gehad. Je gaat de Champions League in, dan moet je hoger kijken. Sanches Fernandes is misschien prima voor erbij, dat zou eventueel nog kunnen, alleen de basis van de vleugels moet veel hoger liggen.”