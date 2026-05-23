Estavana Polman heeft vrijdag haar laatste wedstrijd als professioneel handbalster gespeeld. De afgelopen tijd werd ze regelmatig in verband gebracht met een carrière op de Nederlandse tv. Of ze samen met haar partner Rafael van der Vaart in een programma wil verschijnen, betwijfelt ze echter.

Polman zette deze week een punt achter een lange handbalcarrière. De 33-jarige oud-handbalster kondigde in april aan na dit seizoen te stoppen met de sport, waarna er in Nederland direct geruchten opdoken over een avontuur op tv. De afgelopen jaren heeft ze al af en toe in talkshows gezeten, waaronder Vandaag Inside, waar ze een goede indruk maakte. SBS zou met Polman in gesprek zijn, maar Johan Derksen heeft zijn werkgever al gewaarschuwd voor het prijskaartje van de oud-sporter, die zich nog moet bewijzen in de tv-wereld.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Shownieuws is Polman ingegaan op haar mogelijke toekomst op tv. “Het is superleuk dat mensen interesse hebben en dat er zo positief over je wordt gesproken”, begint ze. “Het is ook wel een beetje een druk, dat je denkt: ‘Straks gaat het helemaal mis als ik iets ga doen’. Maar nu even helemaal niks”, maakt Polman duidelijk. Alleen als ‘echt het juiste’ langskomt, is de partner van Van der Vaart bereid om na te denken over een avontuur op tv. “Ik wil nu eerst mijn weg vinden in het geen handbalster meer zijn.”

Hoe denkt ze over een tv-carrière samen met Van der Vaart? De oud-voetballer is zelf al regelmatig op de buis te zien als analist. “Ik denk dat dat een grote chaos wordt, wij met zijn tweeën in een programma”, reageert Polman lachend. “Ik weet het eigenlijk niet. We doen niet zo veel dingen samen, dat hebben we van het begin af aan een beetje afgehouden. Maar wie weet.” Een wijntje voor de oud-voetballer zit er in dat geval niet in, nadat hij afgelopen weekend aangeschoten aan tafel zat bij Studio Voetbal. “Dat kan een keer gebeuren”, aldus Polman. “Het is niet oké, maar we zijn ook gewoon mensen. Hij heeft wel op zijn kop gekregen, dus ik heb er niet alleen om gelachen.”