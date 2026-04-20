Johan Derksen vindt een vaste aanstelling voor Estavana Polman op tv na haar handbalpensioen ‘gevaarlijk’, zo stelt hij in Groeten uit Grolloo. De oud-voetballer stelt namelijk dat niemand echt weet wat de partner van Rafael van der Vaart precies inbrengt, waardoor het riskant is om haar direct een duur contract te geven.

Polman maakte afgelopen week bekend dat ze gaat stoppen met handballen, waardoor ze terug kan keren naar Nederland. Na haar carrière hoopt ze naam te kunnen maken met een televisiecarrière, waar ze al met verschillende zenderbazen over in gesprek is. In Groeten uit Grolloo krijgt Derksen de vraag of Polman niet geschikt is als vaste gast bij Vandaag Inside, waar ze afgelopen vrijdag inbelde om over haar handbalpensioen te vertellen.

“Ze heeft een paar keer bij ons gezeten en toen viel mij op dat ze van het scherm spat”, begint Derksen lovend. “Ze brengt vrolijkheid aan tafel”, aldus De Snor, die Polman daardoor wel ziet passen in een vergelijkbare rol als René van der Gijp. “Zij brengen de lach aan tafel, dat is belangrijk als je daar een paar zuurpruimen hebt zitten. Estavana lonkt nu naar de tv en de tv lonkt naar haar. Dat wil zeggen: RTL en SBS, want ze wil een paar centjes verdienen en dan moet je niet bij de publieke omroep zijn.”

Derksen ziet wel een probleem bij Polman. “Het is een hartstikke leuke meid, maar niemand, ook RTL en SBS niet, weet wat ze echt kan. Wat haar kwaliteiten zijn”, uit hij zijn zorgen. De oud-voetballer haalt aan dat Polman ‘lekker meebabbelt’ aan tafel en zeker een gezellige gast is. “Maar ik weet niet of het iemand is die ook inhoudelijk iets toe kan voegen. Daardoor is het gevaarlijk om Estavana, terwijl je niet weet wat het wordt, voor heel veel geld aan te trekken.” Derksen benadrukt dat Vandaag Inside wel vertrouwen in Polman heeft. “Maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Maar als je niet precies weet wat je met iemand moet doen, ga je diegene niet voor veel geld contracteren.