Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

Nederland heeft zijn eerste WK-wedstrijd niet weten om te zetten in een overwinning. In Dallas leek de ploeg van Ronald Koeman lange tijd op weg naar een zwaarbevochten zege op Japan, maar diep in de slotfase ging het alsnog mis. Een late treffer van Japan bepaalde de eindstand op 2-2, nadat Oranje na rust via Virgil van Dijk en Crysencio Summerville tweemaal op voorsprong was gekomen.

Oranje begon met veel balbezit aan het duel en kreeg al vroeg een grote kans. Cody Gakpo zette Donyell Malen vrij in het strafschopgebied, maar doelman Suzuki bracht redding op het harde schot van de aanvaller. Nederland hield in de openingsfase de controle, maar Japan bleef gevaarlijk in de omschakeling. Via een vrije trap zorgden de Aziaten voor het eerste dreigende moment, terwijl Van Hecke kort daarna een aanval van Maeda moest onderbreken.

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Gaandeweg de eerste helft trok Japan zich steeds verder terug en stuitte Nederland op een compacte muur. Ondanks ruim balbezit bleef het lastig om openingen te vinden. Toch kreeg Oranje mogelijkheden. Malen kopte uit een corner van Tijjani Reijnders tussen twee verdedigers in richting doel, maar opnieuw lag Suzuki in de weg. Even later leek Gakpo gevaarlijk te worden na een scrimmage in het strafschopgebied, maar hij gleed weg op het moment van schieten.

Richting rust liet ook Japan zich nadrukkelijk zien. Nakamura kreeg ruimte om uit te halen, maar zag zijn lage schot net naast het doel verdwijnen. Kort daarna dook Feyenoorder Ayase Ueda op in de zestien, al eindigde ook zijn poging naast het doel van Bart Verbruggen. Daardoor gingen beide ploegen met een logische 0-0 de kleedkamer in.

Na rust kwam Oranje veel agressiever uit de startblokken. De druk nam toe en dat leverde al snel resultaat op. Ryan Gravenberch bracht de bal voor vanaf de flank, waarna aanvoerder Van Dijk krachtig raak kopte. Via de binnenkant van de paal verdween de bal in het doel: 1-0.

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Lang kon Nederland echter niet genieten van die voorsprong. Slechts enkele minuten later kreeg Nakamura net buiten het strafschopgebied te veel ruimte. Zijn schot verdween achter Verbruggen, waardoor de stand alweer gelijk was.

De wedstrijd kreeg daardoor eindelijk het open karakter waar het voor rust aan had ontbroken. Oranje bleef zoeken naar de aanval en werd daarvoor beloond. Summerville, een van de meest dreigende Nederlanders van de avond, trok vanaf rechts naar binnen en krulde de bal met links fraai in de verre hoek. De ontlading was groot: 2-1.

Japan moest daarna risico’s nemen en drukte Nederland steeds verder terug. Koeman probeerde met wissels meer controle in zijn ploeg te brengen, maar de druk bleef toenemen. Gakpo was nog dicht bij een derde Nederlandse treffer, maar Suzuki redde opnieuw knap.

Met de overwinning in zicht kreeg Oranje in de 89e minuut alsnog een harde tik te verwerken. Uit een corner kopte Ogawa richting doel, waarna de bal onderweg van richting werd veranderd door Kamada. Verbruggen kreeg nog een hand tegen de bal, maar kon de gelijkmaker niet voorkomen. In de zes minuten blessuretijd die volgden slaagde Nederland er niet meer in een nieuwe voorsprong af te dwingen, waardoor het WK voor Oranje begint met een teleurstellend gelijkspel tegen Japan.