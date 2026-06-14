Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

Nederland heeft zijn eerste WK-wedstrijd niet weten om te zetten in een overwinning. In Dallas leek de ploeg van Ronald Koeman lange tijd op weg naar een zwaarbevochten zege op Japan, maar diep in de slotfase ging het alsnog mis. Een late treffer van Japan bepaalde de eindstand op 2-2, nadat Oranje na rust via Virgil van Dijk en Crysencio Summerville tweemaal op voorsprong was gekomen.
Oranje begon met veel balbezit aan het duel en kreeg al vroeg een grote kans. Cody Gakpo zette Donyell Malen vrij in het strafschopgebied, maar doelman Suzuki bracht redding op het harde schot van de aanvaller. Nederland hield in de openingsfase de controle, maar Japan bleef gevaarlijk in de omschakeling. Via een vrije trap zorgden de Aziaten voor het eerste dreigende moment, terwijl Van Hecke kort daarna een aanval van Maeda moest onderbreken.
Gaandeweg de eerste helft trok Japan zich steeds verder terug en stuitte Nederland op een compacte muur. Ondanks ruim balbezit bleef het lastig om openingen te vinden. Toch kreeg Oranje mogelijkheden. Malen kopte uit een corner van Tijjani Reijnders tussen twee verdedigers in richting doel, maar opnieuw lag Suzuki in de weg. Even later leek Gakpo gevaarlijk te worden na een scrimmage in het strafschopgebied, maar hij gleed weg op het moment van schieten.
Richting rust liet ook Japan zich nadrukkelijk zien. Nakamura kreeg ruimte om uit te halen, maar zag zijn lage schot net naast het doel verdwijnen. Kort daarna dook Feyenoorder Ayase Ueda op in de zestien, al eindigde ook zijn poging naast het doel van Bart Verbruggen. Daardoor gingen beide ploegen met een logische 0-0 de kleedkamer in.
Na rust kwam Oranje veel agressiever uit de startblokken. De druk nam toe en dat leverde al snel resultaat op. Ryan Gravenberch bracht de bal voor vanaf de flank, waarna aanvoerder Van Dijk krachtig raak kopte. Via de binnenkant van de paal verdween de bal in het doel: 1-0.
Lang kon Nederland echter niet genieten van die voorsprong. Slechts enkele minuten later kreeg Nakamura net buiten het strafschopgebied te veel ruimte. Zijn schot verdween achter Verbruggen, waardoor de stand alweer gelijk was.
De wedstrijd kreeg daardoor eindelijk het open karakter waar het voor rust aan had ontbroken. Oranje bleef zoeken naar de aanval en werd daarvoor beloond. Summerville, een van de meest dreigende Nederlanders van de avond, trok vanaf rechts naar binnen en krulde de bal met links fraai in de verre hoek. De ontlading was groot: 2-1.
Japan moest daarna risico’s nemen en drukte Nederland steeds verder terug. Koeman probeerde met wissels meer controle in zijn ploeg te brengen, maar de druk bleef toenemen. Gakpo was nog dicht bij een derde Nederlandse treffer, maar Suzuki redde opnieuw knap.
Met de overwinning in zicht kreeg Oranje in de 89e minuut alsnog een harde tik te verwerken. Uit een corner kopte Ogawa richting doel, waarna de bal onderweg van richting werd veranderd door Kamada. Verbruggen kreeg nog een hand tegen de bal, maar kon de gelijkmaker niet voorkomen. In de zes minuten blessuretijd die volgden slaagde Nederland er niet meer in een nieuwe voorsprong af te dwingen, waardoor het WK voor Oranje begint met een teleurstellend gelijkspel tegen Japan.
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Wat en bange bondscoach. Verdedigen Verdedigen Verdedigen. Aanvallen moet je bange pannenkoek
Mogen we constateren “een brevet van omvermogen” met dit soort wissels. Gravenberch zat goed in de wedstrijd, eindelijk de tweede helft, die haal je er toch niet af. En dat is nog maar een van de missers. Ja gaat toch Depay er niet inzetten. Tjonge jonge
Wat een enorme tactische blunder van Koeman die zijn eigen ploeg volledig uit de wedstrijd wisselde. Van weinig te vrezen in de tweede helft tot niet meer uit de eigen 16 komen. Onbegrijpelijk.
Japan geen poot aan de trapper, hele wedstrijd niks te vertellen! Nederland dominant en kansen gecreëerd. Wissels van Koeman wel raar, ervan uitgaande dat Malen en Summerville gewoon fit waren. Die had je in in de omschakeling goed kunnen gebruiken!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat en bange bondscoach. Verdedigen Verdedigen Verdedigen. Aanvallen moet je bange pannenkoek
Mogen we constateren “een brevet van omvermogen” met dit soort wissels. Gravenberch zat goed in de wedstrijd, eindelijk de tweede helft, die haal je er toch niet af. En dat is nog maar een van de missers. Ja gaat toch Depay er niet inzetten. Tjonge jonge
Wat een enorme tactische blunder van Koeman die zijn eigen ploeg volledig uit de wedstrijd wisselde. Van weinig te vrezen in de tweede helft tot niet meer uit de eigen 16 komen. Onbegrijpelijk.
Japan geen poot aan de trapper, hele wedstrijd niks te vertellen! Nederland dominant en kansen gecreëerd. Wissels van Koeman wel raar, ervan uitgaande dat Malen en Summerville gewoon fit waren. Die had je in in de omschakeling goed kunnen gebruiken!