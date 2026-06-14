Andy van der Meijde is furieus op Oranje-international: 'Wtf wil je?'

Andy van der Meijde is uiterst kritisch over de rol van bij het tegendoelpunt van het Nederlands elftal tegen Japan. De oud-voetballer vindt dat de rechtsback zijn tegenstander veel te veel ruimte gaf.

Van der Meijde analyseert in zijn YouTube-programma Kijken met Andy de wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat doet hij samen met Glenn Helder en Leo Koswal. Het doelpunt van Japan, dat vlak na de openingstreffer van Virgil van Dijk viel, zorgde voor grote irritatie bij Van der Meijde. De analist stoorde zich namelijk gigantisch aan de manier van verdedigen bij Oranje.

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"Ik zeg toch: je moet korter zitten", schreeuwt Van der Meijde op het moment dat het afstandsschot van Keito Nakamura binnenvalt: "Ze staan te wachten. What the fuck wil je? Ze wachten en doen niks. Hij staat helemaal vrij en kan schieten. Jezus, ga er korter op zitten man! Dumfries moet echt veel korter zitten. Dit kan niet."

Kort na de tegenvaller kon Van der Meijde weer juichen. Crysencio Summerville zette Oranje razendsnel weer op voorsprong: "De beste man van het veld", vond Van der Meijde.