Ajax haalt zeldzame klasbak binnen, maar één vraag achtervolgt Julian Brandt

Ajax haalt met een spelmaker binnen met een schat aan ervaring op het hoogste niveau. De dertigjarige Duitser komt transfervrij over na zeven seizoenen bij Borussia Dortmund en tekent tot medio 2029. Met 48 interlands, 383 Bundesliga-wedstrijden en meer dan vijfhonderd officiële clubduels achter zijn naam moet Brandt direct richting geven aan het nieuwe Ajax.

Technisch directeur Jordi Cruijff spreekt over een internationale topspeler met een fantastische mentaliteit. Ajax haalt inderdaad een speler binnen die jarenlang tussen de Europese elite heeft gefunctioneerd.

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Brandt werd geboren in Bremen en doorliep via SC Borgfeld en FC Oberneuland de jeugdopleiding van VfL Wolfsburg. Bayer Leverkusen haalde hem begin 2014 naar de Bundesliga, waar hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde. In vijfenhalf jaar kwam hij tot 215 officiële wedstrijden voor de club.

Zijn prestaties leverden hem in 2019 een transfer naar Borussia Dortmund op. De Duitse topclub betaalde ongeveer 25 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, die in het geel-zwart uitgroeide tot een vaste waarde. Na zeven seizoenen vertrok Brandt met 57 doelpunten en 70 assists in ruim driehonderd wedstrijden achter zijn naam.

Met Dortmund won hij de Duitse beker, bereikte hij in 2024 de finale van de Champions League en speelde hij jarenlang om de hoogste plaatsen in de Bundesliga. Met Duitsland won hij de Confederations Cup, terwijl hij in 2016 olympisch zilver veroverde.

Een spelmaker met ogen in zijn rug

Brandt is op papier een aanvallende middenvelder, maar laat zich moeilijk vastpinnen op één positie. Hij kan uit de voeten als nummer tien, aanvallende nummer acht en naar binnen trekkende buitenspeler. Zijn beste voetbal speelt hij echter centraal, in de ruimtes tussen het middenveld en de verdediging van de tegenstander.

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Daar ligt ook zijn grootste kwaliteit. Brandt kijkt voortdurend om zich heen voordat hij wordt aangespeeld, waardoor hij vaak al weet waar de volgende bal naartoe moet. Hij heeft weinig balcontacten nodig, combineert eenvoudig in kleine ruimtes en beschikt over het inzicht om een verdediging met één pass open te breken.

De Duitser zoekt bij voorkeur de halfspaces op: de zones tussen het centrum en de flanken. Vanuit die positie kan hij een buitenspeler lanceren, een combinatie aangaan met de spits of zelf richting het strafschopgebied bewegen. Bij Bayer Leverkusen vormde hij in een centrale rol een creatief duo met Kai Havertz. De twee werden binnen de club beschouwd als vrije geesten die elkaar vrijwel blind konden vinden.

Brandt is geen klassieke dribbelaar die vanaf de zijlijn meerdere tegenstanders passeert. Zijn kracht zit in zijn oriëntatie, handelingssnelheid en gevoel voor ruimte. Hij versnelt het spel niet door harder te lopen, maar door eerder te zien waar de opening ontstaat.

Ook zijn cijfers tonen aan dat hij nog altijd beslissend kan zijn. In zijn laatste drie Bundesliga-seizoenen was Brandt goed voor 19 doelpunten en 25 assists. Daarmee leverde hij gemiddeld iedere 140 minuten een directe bijdrage aan een doelpunt.

In het seizoen 2025/26 kwam hij ondanks een afgenomen aantal basisplaatsen tot zeven doelpunten en vier assists in 1.607 competitieminuten. Slechts 17 van zijn 29 Bundesliga-optredens begon hij vanaf de aftrap. Zijn rendement bleef desondanks overeind.

Bij Ajax lijkt de positie achter de spits het meest voor de hand te liggen. Trainer Míchel Sánchez wil dominant voetballen, langdurig balbezit combineren met positiewisselingen en spelers tussen de linies vrijspelen. In zo’n systeem kan Brandt uitwijken naar beide kanten, aanspeelbaar worden achter het middenveld en jonge aanvallers sneller voor het doel brengen.

Met Oscar Gloukh beschikt Ajax al over een creatieve speler die graag in dezelfde zones verschijnt. Dat kan tot onderlinge concurrentie leiden, maar ook tot een technisch bijzonder sterke samenwerking. Brandt kan centraal spelen terwijl Gloukh vanaf links naar binnen komt, of als aanvallende middenvelder naast een controleur worden opgesteld.

Rustige prof met één hardnekkig vraagteken

Ook buiten het veld liet Brandt een positieve indruk achter in Dortmund. Toen duidelijk werd dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd, benadrukte trainer Niko Kovač dat aan het besluit geen persoonlijke breuk ten grondslag lag. “Julien en ik hebben een heel goede relatie. Die was goed, is goed en zal altijd goed blijven”, aldus de Kroaat.

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Brandt zelf keek bij zijn afscheid vooral met warmte terug op de kleedkamer. In zeven seizoenen speelde hij samen met 107 verschillende ploeggenoten. “Er was niemand met wie ik problemen had of met wie ik niet gewoon om tafel kon gaan”, vertelde de Duitser. Volgens Brandt beschikte Dortmund ieder seizoen over een hechte spelersgroep, waarin kameraadschap en gezonde concurrentie hand in hand gingen.

Zijn disciplinaire cijfers passen bij dat beeld. In 383 Bundesliga-wedstrijden kreeg Brandt slechts negen gele kaarten en geen enkele rode kaart. Hij is geen speler die zich laat meeslepen door irritaties of regelmatig met tegenstanders in conflict raakt.

Zijn fysieke staat lijkt evenmin een groot risico. Brandt miste de afgelopen seizoenen voornamelijk korte periodes door lichte spier-, enkel- en polsklachten. Wel zal Ajax rekening moeten houden met zijn leeftijd en de belasting van een contract dat loopt tot zijn 33ste.

Het belangrijkste vraagteken is zijn wisselvalligheid. Brandt kan wedstrijden volledig naar zijn hand zetten, maar is niet iedere week even nadrukkelijk aanwezig. Lothar Matthäus riep hem in december 2024 bijvoorbeeld op om vaker verantwoordelijkheid te nemen en zijn topniveau niet één keer in de vijf wedstrijden, maar vier keer te halen.

Ajax haalt geen middenvelder die het elftal in zijn eentje in balans brengt, maar een speler die het aanvallende plafond aanzienlijk verhoogt. Een ervaren spelmaker die gewend is aan volle stadions, Europese topwedstrijden en de druk van een grote club. Wanneer Brandt de vrijheid krijgt om tussen de linies te bewegen, beschikt Míchel over een voetballer die een gesloten wedstrijd met één moment kan openbreken.