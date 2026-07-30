Aaron Bouwman (18) krijgt ervan langs na zege Ajax: 'Twee keer precies hetzelfde!'

Jan van Halst is niet te spreken over het optreden van in de wedstrijd tussen Ajax en FK Vojvodina (4-1). De achttienjarige verdediger ging niet vrijuit bij het tegendoelpunt van Djordje Crnomarkovic en leek daar na de pauze weinig van te hebben geleerd.

Crnomarkovic zette Bouwman eenvoudig opzij bij het maken van de 1-1. “Dat is zijn man, die loopt zo bij hem weg. Bouwman wordt geblokt, je kan allerlei excuses bedenken, maar je moet denken: ik laat me niet blokken, mijn man loopt niet bij me weg, punt. Ik neem aan dat deze beelden met hem besproken gaan worden. Hij is lerende om superscherp te worden. Als je dat kan ontwikkelen, kun je de top bereiken. Clubs gaan kijken of jouw directe tegenstanders scoren”, zegt Van Halst na de wedstrijd als analist bij Ziggo Sport.

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Na de pauze volgde een kopkans voor Crnomarkovic na een corner. Hij liep weg bij Bouwman. “Vojvodina had al uit een corner gescoord. En dan gebeurt na rust precies hetzelfde bij een corner. Bouwman krijgt een duwtje en dan loopt Crnomarkovic zo bij hem weg. Bouwman is hem helemaal kwijt. Totaal kwijt. Dit is de essentie van verdedigen: ten koste van alles mag mijn man niet eens de bal raken.”

“Dat moet eigenlijk je intentie zijn en dat kun je heel goed oefenen, ook in dit soort wedstrijden”, vindt de voormalig speler, commissaris en algemeen directeur van Ajax. “Ook al sta je met 8-0 voor, je moet denken dat het 0-0 staat en het de laatste minuut van de Champions League-finale is. Je moet verdedigen met die intentie, dat jouw man niet mag scoren.”

En dan is het ineens raak aan de andere kant... 😳

Đorđe Crnomarković werkt de 1-0 binnen voor Vojvodina! 🗿#ZiggoSport #UECL #AJAVOJ pic.twitter.com/yltgQRW6Nc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 30, 2026