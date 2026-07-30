Ajax-speler zorgt voor enorme woede-uitbarsting bij Míchel

Een opmerkelijk moment donderdagavond tijdens het Conference League-duel van Ajax met FK Vojvodina. Hoofdtrainer Míchel van de Amsterdammers schoot langs de zijlijn enorm uit zijn slof nadat één van zijn spelers onnodig balverlies leed.

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Ajax speelt donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de return van het tweeluik met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Het is normaal gesproken een duel om des keizers baard, want de heenwedstrijd werd vorige week in Servië met 1-4 gewonnen door Ajax.

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Ajax had in de eerste helft een optisch overwicht, maar ging slechts met 1-1 rusten. Sterker nog: Vojvodina nam in de veertigste minuut brutaal de leiding via Djordje Crnomarkovic, alvorens Davy Klaassen in de voorlaatste minuut van de eerste helft voor een 1-1 ruststand zorgde.

Na een klein halfuur spelen zorgde Oscar Gloukh voor grote frustratie bij Míchel. De Israëlische middenvelder kon op het middenveld vrij indribbelen, waarna hij Steven Berghuis probeerde aan te spelen. Berghuis vroeg om een eenvoudig balletje in de voeten, maar Gloukh koos voor een harde pass in de diepte en verloor zo de bal.

Na het balverlies van Gloukh was bij Ziggo Sport te zien hoe Míchel uit zijn slof schoot. De Spaanse trainer schreeuwde het eerst uit en riep vervolgens naar iemand op de reservebank: “Take care of the ball!”, oftewel “Zorg goed voor de bal!”.

De beelden van de boze Míchel worden in de rust bij Ziggo Sport besproken door Sam van Royen en Jan van Halst. “Over passie gesproken! Het was trouwens de eerste slechte pass van Gloukh. Hij speelde goed”, reageert Van Halst.

Gloukh haalde in de tweede helft overigens wel zijn gram. Hij scoorde in de 53ste, 58ste en 71ste minuut en kantelde de wedstrijd zo vrijwel hoogstpersoonlijk: 4-1. Kort erna kreeg hij een publiekswissel.