Doek lijkt te vallen bij Ajax: ‘Dit is einde verhaal voor hem’

Jan van Halst twijfelt er niet aan dat de rol van is uitgespeeld bij Ajax. De analist verwacht dat de Deense aanvaller deze zomer nog gaat vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

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Dolberg begint donderdagavond in de basis bij Ajax in de return van het tweeluik met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Het is normaal gesproken een duel om des keizers baard, want de heenwedstrijd werd vorige week in Servië met 1-4 gewonnen door Ajax.

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Dolberg krijgt de kans in de basis, maar de kans lijkt klein dat de 28-jarige aanvaller dit seizoen veel minuten zal gaan maken onder nieuwbakken hoofdtrainer Míchel. Ajax versterkte zich deze zomer immers al met de Argentijn Marcos Leonardo en de Nigeriaan Tolu Arokodare.

“En dit is dan einde verhaal voor Dolberg”, concludeert presentator Sam van Royen donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vojvodina bij Ziggo Sport. Van Halst knikt instemmend: “Ja, honderd procent, inderdaad.”

“Voor hem is het uitzichtloos, denk ik”, vervolgt Van Halst. “Hij heeft vorig jaar ook niet uitgestraald dat hij er alles aan wilde doen om zijn rentree tot een daverend succes te maken, vind ik. Het is natuurlijk een geweldig mooie speler. Technisch. Maar vanaf een bepaalde leeftijd verwachten ze ook wel meer binnen een elftal. Dat ligt niet zo in zijn karakter.”

Het gaat vervolgens ook nog kort over Leonardo, de spits die Ajax voor zo’n 19,9 miljoen euro overnam van Al-Hilal. Van Royen zegt dat het hem vorige week in de heenwedstrijd tegen Vojvodina opviel dat de spits ‘niet zo snel is’. “Mij is exact hetzelfde opgevallen”, reageert Van Halst.

De analist voegt eraan toe: “Hij zal natuurlijk heel erg moeten wennen aan het meevoetballen. Scoren kan hij wel. Hij heeft een neusje voor de goal in de zestien. Maar je moet dan wel een goed voetballend elftal hebben dat tegen de zestien van de tegenstander speelt.”