Live voetbal 34

Doek lijkt te vallen bij Ajax: ‘Dit is einde verhaal voor hem’

30 juli 2026, 20:07
Steven Berghuis Kasper Dolberg Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
Maak ons je Google-favoriet

Jan van Halst twijfelt er niet aan dat de rol van Kasper Dolberg is uitgespeeld bij Ajax. De analist verwacht dat de Deense aanvaller deze zomer nog gaat vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Volg Ajax - FK Vojvodina hier in ons liveblog!

Dolberg begint donderdagavond in de basis bij Ajax in de return van het tweeluik met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Het is normaal gesproken een duel om des keizers baard, want de heenwedstrijd werd vorige week in Servië met 1-4 gewonnen door Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Dolberg krijgt de kans in de basis, maar de kans lijkt klein dat de 28-jarige aanvaller dit seizoen veel minuten zal gaan maken onder nieuwbakken hoofdtrainer Míchel. Ajax versterkte zich deze zomer immers al met de Argentijn Marcos Leonardo en de Nigeriaan Tolu Arokodare.

“En dit is dan einde verhaal voor Dolberg”, concludeert presentator Sam van Royen donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vojvodina bij Ziggo Sport. Van Halst knikt instemmend: “Ja, honderd procent, inderdaad.”

“Voor hem is het uitzichtloos, denk ik”, vervolgt Van Halst. “Hij heeft vorig jaar ook niet uitgestraald dat hij er alles aan wilde doen om zijn rentree tot een daverend succes te maken, vind ik. Het is natuurlijk een geweldig mooie speler. Technisch. Maar vanaf een bepaalde leeftijd verwachten ze ook wel meer binnen een elftal. Dat ligt niet zo in zijn karakter.”

Het gaat vervolgens ook nog kort over Leonardo, de spits die Ajax voor zo’n 19,9 miljoen euro overnam van Al-Hilal. Van Royen zegt dat het hem vorige week in de heenwedstrijd tegen Vojvodina opviel dat de spits ‘niet zo snel is’. “Mij is exact hetzelfde opgevallen”, reageert Van Halst.

De analist voegt eraan toe: “Hij zal natuurlijk heel erg moeten wennen aan het meevoetballen. Scoren kan hij wel. Hij heeft een neusje voor de goal in de zestien. Maar je moet dan wel een goed voetballend elftal hebben dat tegen de zestien van de tegenstander speelt.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dusan Tadic bij Ajax

Dusan Tadic kon ook terugkeren bij Ajax, maar gaf voorkeur aan NEC

  • ma 27 juli, 21:35
  • 27 jul. 21:35
  • 19
Tolu Arokodare

Wolverhampton plaatst extreem pijnlijk bericht over Ajax-spits Arokodare

  • Gisteren, 21:39
  • Gisteren, 21:39
  • 7
Tolu Arokodare van Ajax

Officieel: Ajax voorziet spitspositie van kwaliteitsimpuls

  • Gisteren, 14:02
  • Gisteren, 14:02
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws