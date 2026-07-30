Voormalig voetballer en Ajax-trainer Hassie van Wijk is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Landsmeer, zo meldt De Telegraaf. De geboren Amsterdammer speelde in de Eredivisie voor onder meer De Volewijckers, ADO, Telstar en AZ’67. Als trainer begeleidde hij bij Ajax een gouden jeugdlichting en werd hij later assistent van Aad de Mos.

Van Wijk maakte begin jaren zestig als technisch begaafde middenvelder deel uit van de zogenoemde Mosveld-baby’s — een talentvolle en succesvolle lichting — van De Volewijckers. Trainer Evert Teunissen omschreef hem als ‘de beste voetballer op de vierkante meter’. Na de degradatie van de Amsterdamse club vertrok hij in 1963 naar ADO. Een jaar later stapte hij over naar Telstar, waarvoor hij meer dan honderd Eredivisiewedstrijden speelde.

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Een transfer naar PSV leek in kannen en kruiken, maar ketste af toen Telstar-trainer Piet de Visser volgens Van Wijk plotseling het dubbele vroeg van de afgesproken vijftigduizend gulden. Na een halfjaar zonder wedstrijden vertrok hij naar AZ’67, waar hij zijn spelersloopbaan vervolgde.

Trainer van gouden Ajax-generatie

Na zijn actieve carrière werkte Van Wijk in de jaren zeventig als assistent-trainer bij AZ’67. Daarnaast was hij actief bij De Spartanen en de KNVB, voordat Ajax hem als jeugdtrainer aantrok. Zijn eerste periode in Amsterdam duurde slechts één jaar, maar na zijn terugkeer kreeg hij spelers als Gerald Vanenburg, Marco van Basten, John van ’t Schip, Sonny Silooy en Edwin Godee onder zijn hoede.

“Ik hoefde als trainer eigenlijk niet eens mee naar de wedstrijden. Ze wonnen toch alles, het was zo’n geweldig elftal. Prachtige spelers”, vertelde Van Wijk later.

Van Wijk schoof vervolgens door naar de hoofdmacht, waar hij assistent-trainer van Aad de Mos werd. Tijdens een oefenwedstrijd in Den Haag in januari 1984 stortte het dak van een dug-out in. Een stuk beton verbrijzelde zijn voet, terwijl ook zijn nek zwaar werd geraakt.

Het ongeluk betekende het einde van zijn trainersloopbaan. Van Wijk kampte jarenlang met fysieke klachten, pleinvrees, fobieën en hyperventilatie. “Ik heb overal gelopen, behalve bij een tovenaar”, zei hij over zijn zoektocht naar herstel. Met steun van zijn vrouw Fien leerde hij uiteindelijk met de gevolgen leven.