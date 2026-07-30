Ferencváros - FC Twente op tv: zo kijk je de wedstrijd vanuit Nederland en vanuit het buitenland

FC Twente speelt donderdagavond in Boedapest de beslissende return tegen Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De aftrap is om 20.30 uur. Supporters kunnen de wedstrijd zowel vanuit Nederland als vanuit het buitenland live bekijken.

De ploeg van trainer John van den Brom staat voor een stevige opdracht in de Groupama Aréna. FC Twente verloor het heenduel in De Grolsch Veste met 1-2 en moet de achterstand in Hongarije zien weg te werken. Een overwinning met één doelpunt verschil betekent een verlenging, terwijl een zege met minimaal twee doelpunten verschil directe plaatsing voor de volgende ronde oplevert.

Ferencváros - FC Twente live op ESPN

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Lange tijd was onzeker of Ferencváros - FC Twente in Nederland op televisie zou worden uitgezonden. Ziggo Sport beschikt over de uitzendrechten van de Europa League, maar die overeenkomst geldt niet voor de voorrondes. De televisierechten voor deze wedstrijden worden verkocht door de thuisspelende club.

Na gesprekken met de Hongaarse rechthebbende is alsnog een overeenkomst gesloten. Daardoor wordt de return in Nederland live uitgezonden op ESPN. De televisie-uitzending begint donderdag om 20.20 uur, tien minuten voor de aftrap in Boedapest.

Ferencváros - FC Twente kijken vanuit het buitenland

Supporters die tijdens de wedstrijd in het buitenland verblijven, kunnen de return bekijken via het pay-per-viewplatform SolidSport. Voor toegang tot de livestream moet eenmalig 9,90 euro worden betaald. Volgens FC Twente wordt de wedstrijd aangeboden met een productie van televisiekwaliteit.

Kijkers moeten daarvoor naar het speciale wedstrijdkanaal van FC Twente op SolidSport gaan en een account aanmaken. Vervolgens kan via de rode bestelknop de betaling worden afgerond. Na betaling is de wedstrijd te bekijken op een gewenst apparaat, zoals een telefoon, tablet, laptop of televisie.