Frustraties bij Sam Lammers: 'Hij is boos, pissig'

Dat een week geleden niet mocht invallen bij FC Twente, heeft voor frustraties gezorgd bij de centrumspits. Dat heeft John van den Brom woensdag toegegeven op het persmoment van de Tukkers.

FC Twente neemt het morgen in Hongarije op tegen Ferencváros. De ploeg van Van den Brom moet een 1-2 achterstand wegpoetsen om nog kans te blijven maken op een ticket voor de hoofdfase van de Europa League. Als dat niet lukt, stroomt FC Twente in de voorrondes van de Conference League.

'Hij is boos en gefrustreerd'

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In het heenduel moest Lammers een week geleden negentig minuten lang toekijken vanaf de bank: "Natuurlijk is hij boos en gefrustreerd", zegt Van den Brom over Lammers. De spits baalt van het feit dat hij door de komst van Weghorst genoegen moet nemen met een plek op de bank: "Ik heb ook vaak genoeg op de bank gezeten. Als je niet invalt ben je pissig, dat moet ook. Het zijn totaal verschillende type spelers. Ze kunnen ons allebei helpen. En hij heeft geweldig gereageerd."

Lammers scoort drie keer in oefenduel

Daarmee doelt Van den Brom op het oefenduel dat FC Twente een week geleden met de reserves speelde tegen FC Emmen. Lammers was in deze wedstrijd maar liefst drie keer trefzeker.