Live voetbal 6

Johan Derksen weigert aan tafel te zitten bij Hélène Hendriks

29 juli 2026, 18:46
Johan Derksen / Helene Hendriks
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Hoewel Johan Derksen veel waardering heeft voor Hélène Hendriks, zal hij nooit aanschuiven bij haar programma De Oranjezomer. De analist heeft principiële bezwaren tegen de manier waarop de talkshow wordt geopend.

In de podcast Groeten uit Grolloo wordt Derksen gevraagd naar een eventueel bezoek aan het programma van Hendriks. De analist heeft veel waardering voor de presentatricen en ziet haar ook graag bij Vandaag Inside verschijnen, maar zou nooit bij haar aan tafel willen zitten bij De Oranjezomer. "Ik zal nooit bij Hélène gaan zitten. Ik ben zo principieel: ik weiger in een programma te zitten waar de opening door een ordinaire volksartiest gedaan wordt", legt Derksen uit.

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Hendriks nodigt regelmatig volkszangers en andere artiesten uit voor een gezellige start van de talkshow. Derksen vindt dat echter allesbehalve gezellig. "Daar wil ik niet bij horen. Bij Vandaag Inside kan ik Gerard Joling net hebben. Hij brengt wat schwung in de show. Dat is een uitstekende gast. Gerard is een ideale gast. Je moet hem dat liedje gunnen. Wilfred Genee heeft een rare hobby en wil af en toe zijn liedje zingen. Dat gun ik hem ook nog. Maar voor de rest... Als er Nederlandstalige volkszangers komen, ben ik weg."

In het verleden was er wél regelmatig livemuziek in Vandaag Inside, maar daar is inmiddels mee gestopt. Die muziek sloot volgens Derksen echter beter aan bij zijn muzieksmaak. De band The Clarks was vanaf 2018 de vaste huisband van het programma.

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dilima1966
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Johan Derksen is net de klaagmuur in Israël het wordt tijd dat wifred rene overgaan stappen andere zender

Quarlon
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@dilima1966 ik zit ook niet op dat gejank van die zogenaamde volks ‘artiesten’ te wachten hoor. Ik geef Derksen hier 100 procent gelijk

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.861 Reacties
1.143 Dagen lid
18.298 Likes
dilima1966
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Johan Derksen is net de klaagmuur in Israël het wordt tijd dat wifred rene overgaan stappen andere zender

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.193 Reacties
1.402 Dagen lid
4.368 Likes
Quarlon
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avatar

@dilima1966 ik zit ook niet op dat gejank van die zogenaamde volks ‘artiesten’ te wachten hoor. Ik geef Derksen hier 100 procent gelijk

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