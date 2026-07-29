FIFA klaagt drie Argentijnse spelers aan wegens vermeende mishandeling

De FIFA is een tuchtprocedure gestart tegen de Argentijnse voetbalbond (AFA) na meerdere incidenten tijdens het WK. Daarbij moeten drie Argentijnse internationals zich onder meer verantwoorden voor hun rol bij de ongeregeldheden na de verloren WK-finale tegen Spanje.

Het ging na afloop van de WK-finale tussen Argentinië en Spanje helemaal mis. Er ontstonden na afloop meteen opstootjes. Onder meer bij Paredes, die om zich heen begon te slaan. De voetballer van Boca Juniors greep de Spaanse Gavi bij de keel. Gavi reageerde op zijn beurt door een duw uit te delen aan Paredes, Vervolgens werd Gavi door Thiago Almada naar de grond gewerkt, trok Paredes hem omhoog aan zijn hesje en deelde Paredes een tik uit op het gezicht van Gavi, om hem vervolgens weer naar de grond te duwen.

Het gaat helemaal mis na Spanje - Argentinië. Leandro Paredes slaat om zich heen! pic.twitter.com/7nLHdVbbR9 — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) July 19, 2026

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Deze vechtpartij na afloop van de WK-finale krijgt nu een vervolg. Leandro Paredes moet zich verantwoorden voor drie afzonderlijke aanklachten. Nahuel Molina wordt verdacht van twee incidenten, waaronder een vermeende mishandeling. Staflid Roberto Ayala wordt verdacht van één vermeende mishandeling. Daarnaast zou Thiago Almada zich schuldig hebben gemaakt aan onsportief gedrag.

De FIFA heeft Argentinië daarnaast voor meerdere overtredingen aangeklaagd op het gebied van orde en veiligheid. Zo verwijt de wereldvoetbalbond de AFA onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren van supporters, het niet naleven van wedstrijd- en veiligheidsprotocollen, te late aftrappen, het gooien van voorwerpen vanaf de tribunes en het tonen van ongepaste boodschappen door spelers en fans.

Een andere aanklacht heeft betrekking op het tonen van een politiek spandoek over de Malvinas-eilanden na de wedstrijd tegen Engeland. Daarmee werd verwezen naar de Falklandoorlog uit 1982 tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk.