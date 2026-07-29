Eredivisie-clubs, opgelet: deze vijf buitenkansjes zijn transfervrij

De transfermarkt draait op volle toeren. Nu het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada achter de rug is, worden de nodige transfers afgerond. Toch zitten er ook nog veel interessante spelers zonder club. FCUpdate zet vijf transfervrije namen op een rij die interessant kunnen zijn voor de nodige clubs uit de Eredivisie.

1. Tyrell Malacia

Een opvallende naam op de lijst is Tyrell Malacia. De 26-jarige linksback is transfervrij nadat zijn contract bij Manchester United deze zomer afliep. Na een lastige periode in Engeland lijkt de voormalig Feyenoorder vooral gebaat bij een club waar hij weer veel speelminuten kan maken. Kan dat een reden zijn voor de linksback om terug te keren in de Eredivisie? Vooralsnog heeft Malacia nog geen nieuwe werkgever gevonden.

2. Joël Veltman

Artikel gaat verder onder video

Joël Veltman is voor het eerst in zijn carrière transfervrij. De oud-Ajacied speelde de afgelopen seizoenen voor Brighton & Hove Albion, maar wacht na zijn vertrek bij de Premier League-club nog op een nieuwe uitdaging. Veltman houdt zijn conditie op peil bij Jong Ajax en kan met zijn ervaring en veelzijdigheid nog altijd van grote waarde zijn voor de Nederlandse top.

3. Myron Boadu

Myron Boadu trainde de afgelopen weken mee bij PSV in de hoop een contract af te dwingen, maar de Eindhovenaren besloten hem geen verbintenis aan te bieden. Daardoor is de pas 25-jarige spits nog altijd transfervrij. Volgens De Telegraaf staat Boadu open voor zowel een binnenlandse als buitenlandse stap.

4. Jasper Cillessen

Jasper Cillessen vertrok deze zomer bij NEC nadat beide partijen geen overeenstemming bereikten over een nieuw contract. De 37-jarige doelman liet afgelopen seizoen zien nog altijd op Eredivisie-niveau mee te kunnen. Met name tijdens de KNVB Beker-campagne van NEC maakte hij een sterke indruk.

5. Hans Hateboer

Hans Hateboer zit sinds zijn vertrek bij Stade Rennes zonder club. De 32-jarige rechtsback bouwde de afgelopen jaren een fraaie internationale carrière op in Italië en Frankrijk. Is voor de oud-speler van FC Groningen wellicht nu het moment aangekomen om terug te keren in Nederland?