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Míchel mist drie centrale verdedigers bij Ajax

29 juli 2026, 22:35
Míchel Ajax
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Ajax moet het donderdagavond in de return tegen Vojvodina opnieuw doen zonder drie centrumverdedigers. Onder anderen WK-gangers Ko Itakura en Josip Šutalo ontbreken nog altijd bij de Amsterdammers.

Hoofdtrainer Míchel bevestigde op de clubwebsite dat Dies Janse, Ko Itakura en Josip Šutalo niet beschikbaar zijn. "Dies Janse is nog altijd geblesseerd. Ook Ko Itakura en Josip Šutalo zijn niet beschikbaar voor deze wedstrijd. De rest van de selectie is fit", aldus de oefenmeester. De drie verdedigers ontbraken ook al in de uitwedstrijd van vorige week, die Ajax met 1-4 won.

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Hoewel Ajax met een comfortabele voorsprong aan de aftrap verschijnt, waakt Míchel voor onderschatting. "Wij moeten ons volledig richten op het spelen van een goede wedstrijd. Het dragen van het Ajax-shirt is iets bijzonders. Het moet voor ons allemaal een eer zijn, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. In elke wedstrijd die we spelen, moeten we het veld opgaan om te winnen."

Ajax neemt het donderdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Vojvodina. Plaatsen de Amsterdammers zich voor de volgende voorronde, dan wacht een ontmoeting met Shelbourne uit Ierland of het Estse Nõmme Kalju.

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Ajax - Vojvodina

Ajax
20:00
Vojvodina Novi Sad
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Dies Janse

Dies Janse
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
32
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

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