Groot nieuws: Europese landen dreigen massaal WK te boycotten

De ophef rond de omstreden plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Volgens talkSPORT en The New York Times hebben alle 55 nationale voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA besloten om de WK's voor mannen en vrouwen te boycotten. Het nieuws is door de UEFA bevestigd.

Deze week bekend werd dat de FIFA de commerciële rechten van onder meer het WK en het WK voor clubs wil onderbrengen in een nieuw bedrijf, waarin ook particuliere investeerders aandelen kunnen kopen. De plannen leverden Infantino veel kritiek op vanuit de voetbalwereld. De UEFA sprak zich openlijk uit, terwijl ook verschillende nationale bonden hun bezwaren kenbaar maakten.

Artikel gaat verder onder video

Journalist Ben Jacobs van talkSPORT meldt op basis van bronnen binnen de UEFA dat donderdag tijdens een spoedoverleg, door de 55 nationale bonden die lid zijn van de UEFA, is besloten om het WK te boycotten als protest tegen de plannen van Infantino. Volgens Jacobs zullen de 55 UEFA-lidbonden geen enkel door de FIFA georganiseerd toernooi meer steunen.

UEFA komt met bevestiging

De UEFA heeft het nieuws inmiddels bevestigd: "Als gevolg van de discussies van vandaag zal geen enkel nationaal team dat bij de UEFA is aangesloten deelnemen aan een FIFA-competitie zolang deze voorstellen nog op tafel liggen. Laat er bij niemand enige twijfel over bestaan: de UEFA en haar nationale bonden zullen zich met absolute vastberadenheid tegen deze plannen verzetten. Sommige dingen zijn simpelweg te belangrijk om te verkopen. Het WK van de FIFA behoort toe aan het voetbal. Dat zal altijd zo blijven. En zolang Europa een stem heeft, zal het nooit te koop zijn."