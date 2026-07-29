KNVB deelt statement over plan Gianni Infantino

De KNVB heeft een statement uitgegeven naar aanleiding van het plan van Gianni Infantino om aandelen van het WK te verkopen. De Nederlandse bond noemt het een ‘zeer zorgelijke ontwikkeling’, maar wacht op de officiële uitwerking van het plan om het volledig te beoordelen.

De FIFA plaatste dinsdag een bom onder het voetbal. De wereldvoetbalbond heeft namelijk besloten de aandelen van het WK onder te brengen in een nieuw bedrijf ter waarde van twintig miljard dollar. Vervolgens zullen ongeveer voor 4,2 miljard dollar aan aandelen worden verkocht aan verschillende bonden en private investeerders. De UEFA maakte direct duidelijk het plan af te keuren, aangezien de Europese bond transparantie wil over wie aan dit plan verdient. Zo zou Infantino zelf tientallen miljoenen kunnen verdienen.

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De Europese voetbalbond zou een spoedvergadering met alle 55 Europese bonden willen inlassen, waarbij onder meer het boycotten van alle FIFA-competities zal worden besproken. Inmiddels heeft de KNVB zich tegenover ESPN ook uitgesproken over het plan van Infantino. De bond spreekt van een ‘zeer zorgelijke ontwikkeling’.

Desondanks is de KNVB nog niet van plan om conclusies te trekken. “Tegelijkertijd hebben wij de officiële uitwerking van het voorstel nog niet ontvangen en zijn er nog veel vragen”, maakt de bond duidelijk. “We verwachten hierover op korte termijn ook overleg te voeren met UEFA en de andere Europese bonden. Zodra de officiële uitwerking beschikbaar is, zullen we het voorstel gezamenlijk zorgvuldig bestuderen en bespreken. Voor de KNVB staat voorop dat het belang van het voetbal, goed bestuur en transparantie altijd leidend moeten zijn.”