Hans Kraay junior heeft zich weer eens kritisch uitgelaten over Josip Sutalo van Ajax. In zijn column in Voetbal International stelt de analist dat Aaron Bouwman inmiddels al beter is dan de Kroaat. Kraay vindt dat Jordi Cruijff Sutalo zo snel mogelijk van de hand moet doen.
“Zoals je weet ben ik niet zo’n groot fan van Josip Sutalo”, begint Kraay in zijn column. De verdediger kwam drie jaar geleden voor zo’n 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb en wist eigenlijk alleen in het seizoen onder Francesco Farioli zijn niveau te halen. Kraay heeft dan ook regelmatig kritiek op de mandekker.
“Ik vind hem aan de bal heel verschrikkelijk matig”, gaat de analist verder. “Als hij een breedtebal krijgt van Youri Baas, moet hij hem eerst onder zijn voet drie keer met zijn noppen beroeren. Dat niemand hem dat heeft afgeleerd bij Ajax is een godswonder.” Ook zijn manier van dekken kan Kraay niet bekoren. “Hij zit altijd in de rug bij een spits.”
Sutalo was volgens Kraay dan ook een belangrijke verantwoordelijke in het mislopen van de landstitel in 2024/25. “Tegen FC Groningen dekte hij in blessuretijd dwars door iemand heen. Dat leverde de vrije trap en het niet kampioen worden op”, aldus de oud-middenvelder. “Als ik Jordi Cruijff was, zou ik elk bod op Sutalo accepteren. Dan ben je van een groot salaris af.” Ook heeft Ajax met Ko Itakura en Bouwman volgens Kraay twee beter opties rechts centraal. “Ik weet heus wel dat er nog het een en ander aan Bouwman mankeert, maar hij is nu echt al beter dan Sutalo hoor.”
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