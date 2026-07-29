Ajax sluit deal over transfer van drie miljoen euro

Ajax en Torino zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van , zo meldt De Telegraaf. Alleen de medische keuring scheidt de middenvelder nog van een stap naar de Serie A, waar hij voor drie jaar met de optie voor nog een seizoen gaat tekenen. Ajax houdt zo’n drie miljoen euro over aan Fitz-Jim.

Dinsdagavond kwam uit Italië naar buiten dat Fitz-Jim op serieuze belangstelling kon rekenen van Torino. De middenvelder, die nog een contract voor een seizoen heeft in de Johan Cruijff ArenA, was nooit onomstreden bij Ajax en is inmiddels voorbijgestreefd door de zeventienjarige Abdellah Ouazane, terwijl ook Youri Regeer, Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Jorthy Mokio op het middenveld de voorkeur genieten.

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Volgens De Telegraaf heeft Ajax woensdagochtend een akkoord bereikt met Torino over de transfer van Fitz-Jim. De Italianen gaan een bedrag van zo’n drie miljoen euro overmaken naar Amsterdam, terwijl Jordi Cruijff ook een klein doorverkooppercentage wist te bedingen. Voor Fitz-Jim ligt een contract voor drie seizoenen klaar in Turijn, met de optie voor nog een seizoen. Alleen de medische keuring scheidt de rechtspoot van een transfer.

Fitz-Jim maakte in de zomer van 2019 de overstap van AZ naar Ajax, waar hij de afgelopen jaren onderdeel was van het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 72 wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht, waarin hij zeven keer trefzeker was en twee assists leverde.