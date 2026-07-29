Live voetbal

Ajax sluit deal over transfer van drie miljoen euro

29 juli 2026, 10:43
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax en Torino zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Kian Fitz-Jim, zo meldt De Telegraaf. Alleen de medische keuring scheidt de middenvelder nog van een stap naar de Serie A, waar hij voor drie jaar met de optie voor nog een seizoen gaat tekenen. Ajax houdt zo’n drie miljoen euro over aan Fitz-Jim.

Dinsdagavond kwam uit Italië naar buiten dat Fitz-Jim op serieuze belangstelling kon rekenen van Torino. De middenvelder, die nog een contract voor een seizoen heeft in de Johan Cruijff ArenA, was nooit onomstreden bij Ajax en is inmiddels voorbijgestreefd door de zeventienjarige Abdellah Ouazane, terwijl ook Youri Regeer, Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Jorthy Mokio op het middenveld de voorkeur genieten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf heeft Ajax woensdagochtend een akkoord bereikt met Torino over de transfer van Fitz-Jim. De Italianen gaan een bedrag van zo’n drie miljoen euro overmaken naar Amsterdam, terwijl Jordi Cruijff ook een klein doorverkooppercentage wist te bedingen. Voor Fitz-Jim ligt een contract voor drie seizoenen klaar in Turijn, met de optie voor nog een seizoen. Alleen de medische keuring scheidt de rechtspoot van een transfer.

Fitz-Jim maakte in de zomer van 2019 de overstap van AZ naar Ajax, waar hij de afgelopen jaren onderdeel was van het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 72 wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht, waarin hij zeven keer trefzeker was en twee assists leverde.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dusan Tadic bij Ajax

Dusan Tadic kon ook terugkeren bij Ajax, maar gaf voorkeur aan NEC

  • ma 27 juli, 21:35
  • 27 jul. 21:35
  • 15
Marc-Andre ter Stegen

Medische keuring Ter Stegen bij Ajax lijkt niet door te gaan

  • zo 26 juli, 11:39
  • 26 jul. 11:39
  • 19
Abdellah Ouazane

‘Abdellah Ouazane (17) heeft keuze tussen Nederland en Marokko gemaakt’

  • Gisteren, 20:44
  • Gisteren, 20:44
  • 9
7 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.104 Reacties
1.401 Dagen lid
20.354 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is hem gegund. Voor Ajax gewoon te licht in mijn ogen en zal dus ook weinig aan spelen toe komen. Lekker bij Torino spelen, mooie omgeving en nooit zoveel druk als bij Ajax.

Brabo64
1 Reactie
2 Dagen lid
0 Likes
Brabo64
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Opgeruimd staat netjes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.104 Reacties
1.401 Dagen lid
20.354 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is hem gegund. Voor Ajax gewoon te licht in mijn ogen en zal dus ook weinig aan spelen toe komen. Lekker bij Torino spelen, mooie omgeving en nooit zoveel druk als bij Ajax.

Brabo64
1 Reactie
2 Dagen lid
0 Likes
Brabo64
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Opgeruimd staat netjes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
17
1
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws