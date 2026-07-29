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‘Europa denkt serieus na over WK-boycot’

29 juli 2026, 11:12   Bijgewerkt: 11:53
Gianni Infantino en Donald Trump
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Europese landen en de UEFA denken er serieus over na om het WK te boycotten, zo melden onder meer Sky en RMC Sport. De Europese voetbalbond zou zelfs een spoedvergadering willen inlassen om het aandelenplan van Gianni Infantino en de FIFA te bespreken.

De FIFA plaatste dinsdag een bom onder het voetbal. De wereldvoetbalbond heeft namelijk besloten de aandelen van het WK onder te brengen in een nieuw bedrijf ter waarde van twintig miljard dollar. Vervolgens zullen ongeveer voor 4,2 miljard aan aandelen worden verkocht aan verschillende bonden en private investeerders. De UEFA maakte direct duidelijk het plan af te keuren, aangezien de Europese bond transparantie wil over wie aan dit plan verdient. Zo zou Infantino zelf tientallen miljoenen kunnen verdienen.

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De UEFA wil nu een digitale spoedvergadering inlassen, waar wordt gesproken met alle 55 Europese bonden. Het doel van de vergadering is om tot een gezamenlijk standpunt te komen over de beslissing van de FIFA. Wanneer de vergadering plaats zal vinden, is nog niet duidelijk. Wel melden verschillende media dat de UEFA serieus nadenkt over een boycot van alle competities van de FIFA.

“We begrijpen dat de Europese landen bereid zijn om het WK te boycotten als Infantino dit plan niet intrekt”, zo schrijft Sky. In het verleden heeft een dreigement vanuit de UEFA al eens geholpen. In 2021 kondigde de FIFA namelijk aan het WK iedere twee jaar te willen organiseren, maar nadat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet weten dat Europese landen dan niet zouden meedoen, werd het plan van tafel geveegd.

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