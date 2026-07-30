Erik ten Hag meldt zich met bod van één miljoen euro bij Feyenoord

FC Twente heeft zich gemeld bij Feyenoord voor . De zeventienjarige aanvaller staat hoog op het lijstje in Enschede, waar men de jonge buitenspeler graag aan de selectie wil toevoegen. Volgens De Telegraaf is er inmiddels een bod van één miljoen euro uitgebracht.

Schaken, zoon van voormalig international én Feyenoord-speler Ruben Schaken, maakte vorig jaar transfervrij de overstap van SC Heerenveen naar Feyenoord. De aanvaller speelde toen nog in de jeugdopleiding en werd deze zomer doorgeschoven van Feyenoord Onder 17 naar Feyenoord Onder 21.

FC Twente ziet kansen voor speeltijd

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De Enschedese club ziet in Schaken een speler die direct kan aansluiten bij de hoofdmacht. Technisch directeur Erik ten Hag hoopt de rechteraanvaller naar FC Twente te halen, waar trainer John van den Brom extra opties voor de aanval krijgt.

Een belangrijke reden voor de interesse is het perspectief op speeltijd. Bij Feyenoord ligt de weg naar de A-selectie momenteel nog niet open, terwijl FC Twente de jonge aanvaller wel kansen in de Eredivisie kan bieden.

Schaken heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2028. FC Twente wil hem voor drie jaar vastleggen, wat de maximale contractduur is voor spelers die nog geen achttien jaar oud zijn. Daarnaast zouden de Tukkers één miljoen euro hebben geboden op Schaken.