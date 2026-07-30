Ajax-fans reageren massaal op dreun voor Sean Steur

Het naderende vertrek van trainer Eddie Howe bij Newcastle United is onderwerp van gesprek in Amsterdam. De oefenmeester vertrekt naar verluidt nog vóór de start van de eerste speelronde bij de club, wat gevolgen kan hebben voor nieuwkomer . Ajax-fans reageren daar massaal op.

Na bijna vijf jaar komt er een einde aan het succesvolle huwelijk tussen Howe en Newcastle United, zo melden diverse gerenommeerde Engelse media. De opvolger van de 48-jarige Engelsman moet Matthias Jaissle van Al Ahli worden.

Tegenvaller voor Steur

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Het vertrek van Howe betekent uiteraard geen goed nieuws voor Steur. De achttienjarige middenvelder maakte deze maand de verrassende overstap naar Newcastle United. Ondanks speculaties over een snelle verhuurperiode kreeg Steur onder Howe de kans om zich in de voorbereiding te bewijzen. In zijn eerste twee wedstrijden liet de Volendammer zich meteen nadrukkelijk gelden.

Toch is een snelle trainerswissel nooit ideaal voor een nieuwe speler. Daar zijn veel Ajax-fans zich dan ook van bewust. "Succes Sean Steur", reageert iemand op X, voorzien van een duimpje. Een ander schrijft: "Lekker voor Steur."

Kritiek op familie Steur

In Amsterdam viel het vertrek van de achttienjarige middenvelder niet goed. Hoewel Steur - die 26 wedstrijden speelde in de hoofdmacht - Ajax liefst 27 miljoen euro opleverde, kreeg zijn keuze veel kritiek. Velen denken dat de stap te vroeg komt voor de jongeling en vermoeden dat vader Johan Steur een flinke vinger in de pap had bij de ontwikkelingen.

"Topkeuze van de fam. Steur!", schrijft een Ajacied na het ontslagnieuws van Howe. "Gelukkig hadden ze een goed plan voor Sean", luidt een andere reactie. Weer iemand anders schrijft: "Zat dat in het plan van papa Steur; Eddie Howe die de benen neemt?" Lees hieronder een bundeling van reacties van Ajax-fans op het vertrek van Howe bij Newcastle United.