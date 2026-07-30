Verrassend: Premier League-trainer stapt nog vóór eerste speelronde op

Eddie Howe vertrekt per direct bij Newcastle United, zo melden diverse Engelse media. De 48-jarige Engelsman heeft besloten om na vijf jaar afscheid te nemen van de club en wil voorlopig afstand nemen van het voetbal. Newcastle, de club van onder meer Sven Botman en Sean Steur, heeft inmiddels al een opvolger op het oog: Matthias Jaissle.

Howe besloot aan het einde van vorig seizoen nog om door te gaan op St. James’ Park, maar is daar inmiddels op teruggekomen. Het vertrek verloopt volgens de betrokken partijen ‘in goed overleg’. Newcastle hield al rekening met deze mogelijkheid en bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium van de gesprekken met Jaissle.

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De Duitser is momenteel werkzaam bij Al Ahli, waar hij de afgelopen jaren indruk maakte met twee overwinningen in de Aziatische Champions League. Jaissle werkte eerder bij Red Bull Salzburg, waarmee hij meerdere prijzen pakte. Zijn teams staan bekend om hun hoge intensiteit, aanvallende spel en snelle omschakelingen.

Howe verlaat Newcastle als succesvolle trainer

Howe nam Newcastle in 2021 over op een moeilijk moment, kort na de overname door het Saoedische investeringsfonds PIF. Onder zijn leiding veranderde de club snel van degradatiekandidaat naar een ploeg die meedeed om Europees voetbal.

Het hoogtepunt kwam in 2025, toen Newcastle de League Cup won en daarmee de eerste grote prijs sinds 1955 pakte. Ook plaatste de club zich onder Howe voor de Champions League.

Het afgelopen seizoen verliep echter moeizaam. Newcastle eindigde als twaalfde in de Premier League en zag belangrijke spelers vertrekken. De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep overigens nog niet vlekkeloos. Alleen van Darlington, dat uitkomt op het zesde niveau van Engeland, werd gewonnen.

Gevolgen voor Steur?

Het naderende vertrek van Howe is natuurlijk geen fijn nieuws voor onder meer Sean Steur. De jonge nieuweling van Newcastle United kreeg onder hem de kans in de voorbereiding, maar krijgt dus nu al met een nieuwe trainer te maken.