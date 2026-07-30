Newcastle United-fans praten na blamage massaal over Sean Steur (18)

(18) is bezig aan een goede start in het shirt van Newcastle United. De middenvelder, die voor circa 27 miljoen euro overkwam van Ajax, maakte – net als bij zijn officieuze debuut – veel indruk op de supporters. Op X regent het lof voor Steur na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Bristol City.

Het jeugdproduct van Ajax vertrok eerder deze maand verrassend uit Amsterdam. Die transfer werd door velen direct bekritiseerd, omdat het voor de achttienjarige beter zou zijn geweest om nog een aantal jaren in de Johan Cruijff ArenA te spelen, zo klonk het.

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Het moet nog blijken of de overstap naar de Premier League een succes wordt, maar in de eerste weken van zijn dienstverband laat Steur zich nadrukkelijk zien. Net als in de eerste oefenwedstrijd tegen Gateshead FC (1-1) maakte de Volendammer ook in zijn tweede oefenduel indruk.

Tegen Bristol City, de nummer twaalf van het afgelopen Championship-seizoen, stond Steur in de basis en mocht hij negentig minuten meedoen. Tegen de formatie van onder meer Gibson Yah ging Newcastle United hard onderuit (4-1), maar dat is volgens veel Engelse fans niet op het conto van Steur te schrijven. Op social media krijgt de voormalig Ajacied alleen maar complimenten.

Iemand maakte zelfs een liefst acht minuten durende compilatie van het spel van Steur. Daarin is te zien hoe de middenvelder zich nadrukkelijk met het spel bemoeit en af en toe strooit met fraaie passes. Ook is te zien hoe Steur enkele ballen inlevert of simpel terugkaatst op een medespeler, maar wie geïnteresseerd is in het optreden van de achttienjarige krijgt in deze video een uitgebreid overzicht.