Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Vojvodina: gaat Míchel experimenteren?

Ajax start donderdagavond met een ruime voorsprong van 4-1 aan de return tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Ondanks het feit dat Míchel liefst drie verdedigers moet missen, lijkt het erop dat de opstelling niet veel zal veranderen ten opzichte van het eerste duel. FCUpdate neemt de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen Vojvodina met je door.

Door goals van Davy Klaassen, Steven Berghuis, Oscar Gloukh en Mohamed Abdalla opende Ajax het Europese seizoen met een royale overwinning. De weg naar de derde voorronde van de Conference League ligt daardoor wagenwijd open. In de eigen Johan Cruijff ArenA kan Míchel niet beschikken over verdedigers Ko Itakura en Josip Šutalo.

Basisplaats voor Bouwman en Wijndal

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De kans lijkt aannemelijk dat Míchel met dezelfde elf start als in het heenduel. De enige twee vraagtekens liggen wat ons betreft in de verdediging. De verwachting is dat Ajax opnieuw speelt met Maarten Paes als doelman en een defensie bestaande uit Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind en Owen Wijndal.

In de oefenwedstrijd tegen Burnley experimenteerde Míchel een helft met Blind en Baas als centraal duo. Het is niet bekend of de Spanjaard dat in een Europees duel al aandurft. Daarnaast speelde aanwinst Caio Henrique negentig minuten, waardoor Wijndal qua fitheid waarschijnlijk weer een streepje voor heeft.

Laatste duel voor Dolberg?

De rest van de opstelling ziet er eveneens hetzelfde uit als in de uitwedstrijd tegen Vojvodina. Zo vormen Davy Klaassen, Youri Regeer en Oscar Gloukh naar verwachting opnieuw het middenveld, terwijl Mika Godts, Kasper Dolberg en Steven Berghuis de voorhoede vormen.

Voor Dolberg zou het zomaar eens zijn laatste basisplaats kunnen zijn. Door de komst van Marcos Leonardo en Tolu Arokodare mag de Deen naar verluidt vertrekken. Leonardo maakte tegen Burnley overigens zijn eerste 45 minuten, maar lijkt nog niet fit genoeg om te starten.