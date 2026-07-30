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Ajax - Vojvodina op tv: zo kijk je gratis naar de return in de Conference League

30 juli 2026, 06:55
Ajax - Vojvodina
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax speelt donderdag in eigen huis de return van de tweede voorronde van de Conference League tegen FK Vojvodina. De Amsterdammers boekten in Servië een ruime zege en zijn dus zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde. De return wordt live uitgezonden, maar vanaf hoe laat en op welke zender? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten voor je op een rij.

Hoe laat begint Ajax - Vojvodina?

De return tussen Ajax en Vojvodina in de Johan Cruijff ArenA begint donderdagavond om 20.00 uur. De UEFA heeft de Griekse scheidsrechter Christos Vergetis aangewezen om het duel in goede banen te leiden.

Waar wordt Ajax - Vojvodina uitgezonden?

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Ziggo Sport zendt het duel tussen Ajax en Vojvodina live uit op het hoofdkanaal. Voor abonnees van de provider is dit te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing op de wedstrijd is vanaf 19.30 uur te zien in het programma UEFA Matchday.

Hoe kijk je Ajax - Vojvodina zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de voorrondewedstrijd tussen Ajax en Vojvodina gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Ajax in Servië veel te sterk voor Vojvodina

Ajax begint donderdag met een uitstekende uitgangspositie aan de return tegen Vojvodina. De ploeg van Míchel Sánchez kwam in Servië al vroeg op voorsprong via Davy Klaassen, maar na een half uur liet Ajax zich verrassen door Petar Sukacev. Nog voor rust wist Steven Berghuis de voorsprong te herstellen, waarna Oscar Gloukh en Mohamed Abdalla in de tweede helft voor de 1-4 eindstand zorgden.

Wie bereikt de volgende ronde?

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Ajax - Vojvodina

Ajax
20:00
Vojvodina Novi Sad
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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