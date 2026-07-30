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Nieuwe wending in strijd om Givairo Read: géén Engeland, maar Italië lonkt

30 juli 2026, 08:13
Nieuwe wending in strijd om Givairo Read: géén Engeland, maar Italië lonkt
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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In de strijd om Givairo Read krijgt Nottingham Forest concurrentie van AS Roma, zo meldt FR12 donderdagochtend. De Italiaanse club heeft zich naar verluidt officieel gemeld in Rotterdam-Zuid voor de twintigjarige rechtsback.

Nottingham Forest was de afgelopen dagen de enige concreet geïnteresseerde club in Read. De Premier League-club deed diverse aanbiedingen, waarbij het laatste voorstel uitkwam op ongeveer 21 miljoen euro (exclusief bonussen). De verdediger zelf wil graag een stap maken en bereikte al een mondeling akkoord met Forest.

AS Roma wil Nottingham Forest aftroeven in strijd om Read

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AS Roma mengt zich nu in de strijd om de talentvolle verdediger, zo weet FR12. Het Feyenoord-medium meldt dat het ‘totale pakket’ van de Italianen hoger ligt dan dat van Nottingham Forest. Het voorstel zou financieel aantrekkelijker zijn, maar het is nog niet bekend of de clubleiding van de Rotterdammers daarmee akkoord gaat.

Feyenoord wil Read op zijn beurt graag behouden. De rechtsback is een belangrijke pion in het elftal van Giovanni van Bronckhorst en is een van de kandidaten om aanvoerder te worden. Read ligt nog tot medio 2029 vast, terwijl Feyenoord zijn contract wil openbreken, opwaarderen en verlengen.

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Met Givairo Read gaat ook alle kanten op die zie in ook zou niet 123. Vertrekken

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.863 Reacties
1.144 Dagen lid
18.307 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met Givairo Read gaat ook alle kanten op die zie in ook zou niet 123. Vertrekken

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Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

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Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
0
0
0
2
Atalanta
0
0
0
3
Bologna
0
0
0
4
Cagliari
0
0
0
5
Como
0
0
0

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