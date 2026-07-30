In de strijd om Givairo Read krijgt Nottingham Forest concurrentie van AS Roma, zo meldt FR12 donderdagochtend. De Italiaanse club heeft zich naar verluidt officieel gemeld in Rotterdam-Zuid voor de twintigjarige rechtsback.
Nottingham Forest was de afgelopen dagen de enige concreet geïnteresseerde club in Read. De Premier League-club deed diverse aanbiedingen, waarbij het laatste voorstel uitkwam op ongeveer 21 miljoen euro (exclusief bonussen). De verdediger zelf wil graag een stap maken en bereikte al een mondeling akkoord met Forest.
AS Roma mengt zich nu in de strijd om de talentvolle verdediger, zo weet FR12. Het Feyenoord-medium meldt dat het ‘totale pakket’ van de Italianen hoger ligt dan dat van Nottingham Forest. Het voorstel zou financieel aantrekkelijker zijn, maar het is nog niet bekend of de clubleiding van de Rotterdammers daarmee akkoord gaat.
Feyenoord wil Read op zijn beurt graag behouden. De rechtsback is een belangrijke pion in het elftal van Giovanni van Bronckhorst en is een van de kandidaten om aanvoerder te worden. Read ligt nog tot medio 2029 vast, terwijl Feyenoord zijn contract wil openbreken, opwaarderen en verlengen.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.