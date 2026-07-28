Nottingham Forest neemt besluit in jacht op Givairo Read

Nottingham Forest heeft zich in de zoektocht naar een nieuwe rechtsback gericht op een alternatief voor van Feyenoord. Volgens The Athletic heeft de nummer zestien van Engeland een bod gedaan op van Union Sint-Gillis.

Nottingham Forest zat de afgelopen weken nadrukkelijk achter Read aan. De Engelsen dienden tot drie keer toe een bod in bij Feyenoord, maar zagen dit telkens afgewezen worden. Maandag werd melding gemaakt van een bod van 23 miljoen euro op de verdediger, die zelf al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de Premier League-club.

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Inmiddels lijkt het erop dat Forest heeft besloten zich op alternatieven te gaan richten. The Athletic weet namelijk dat de club een bod heeft gedaan op Anan Khalaili van Union Sint-Gillis. Dit zou gaan om een vast bedrag van 17,5 miljoen euro, dat middels bonussen nog kan oplopen tot twintig miljoen euro.

De Belgische topclub heeft het bod op Khalaili afgewezen en zou een totaalbedrag van zo’n 28 miljoen euro verlangen voor de Israëliër. Of dit betekent dat Forest binnenkort weer een poging gaat ondernemen voor Read, is niet duidelijk.