Zinédine Zidane pleit voor vrijlating uit de gevangenis: 'Ik ben zelf ook een vader'

Zinédine Zidane heeft zijn eerste persconferentie als bondscoach van Frankrijk aangegrepen om aandacht te vragen voor Christophe Gleizes. De Franse voetbaljournalist zit in Algerije een gevangenisstraf van zeven jaar uit. Zidane sprak zijn steun uit voor Gleizes en diens familie en hoopt dat de journalist snel naar huis kan terugkeren.

De Franse voetballegende werd dinsdag officieel gepresenteerd als opvolger van Didier Deschamps, maar maakte tijdens zijn persconferentie bewust ruimte voor de situatie van Gleizes. “Net als de Franse voetbalbond steun ik meneer Gleizes en zijn familie. We hopen dat hij naar huis kan terugkeren, naar zijn ouders. Ik meng me niet zomaar in iedere zaak en dat zal niet veranderen. Maar ik ben zelf een vader en ik wil gewoon dat hij naar huis kan, zodat hij zijn familie weer kan zien”, zei Zidane.

Wie is Christophe Gleizes?

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Gleizes is een Franse sportjournalist en schrijver die gespecialiseerd is in het Afrikaanse voetbal. Hij werkt onder meer voor So Foot en Society en publiceerde verschillende uitgebreide onderzoeken over de maatschappelijke en politieke kanten van het voetbal op het Afrikaanse continent.

Gleizes reisde in 2024 naar Algerije voor onderzoek naar voetbalclub JS Kabylie en de dood van de Kameroense voetballer Albert Ebossé Bodjongo. Ook wilde hij met verschillende personen uit het Algerijnse voetbal spreken. Hij verbleef in het land met een toeristenvisum.

Op 28 mei 2024 werd de journalist in Tizi Ouzou aangehouden. Vervolgens mocht hij Algerije niet meer verlaten. De autoriteiten verweten hem dat hij jaren eerder contact had gehad met een bestuurder van JS Kabylie die ook betrokken zou zijn bij de Beweging voor de Autonomie van Kabylië. Die organisatie wordt sinds 2021 door Algerije als terroristisch beschouwd.

In juni 2025 werd Gleizes veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens onder meer het verheerlijken van terrorisme en het bezitten van publicaties die volgens de rechtbank bedoeld waren als propaganda en schadelijk waren voor het nationale belang. Het vonnis werd in december 2025 in hoger beroep bevestigd.

De journalist werd in januari 2026 overgeplaatst van de gevangenis in Tizi Ouzou naar een gevangenis in Koléa, ten westen van Algiers. Zijn familie heeft de Algerijnse autoriteiten verzocht om gratie.

Voetbalwereld schaart zich achter Gleizes

De zaak van Gleizes heeft inmiddels tot veel reacties geleid. Zijn familie, Verslaggevers Zonder Grenzen, de Franse voetbalbond en verschillende Franse profclubs hebben om zijn vrijlating gevraagd. Onder meer OGC Nice, AS Saint-Étienne en Paris FC spraken hun steun uit.

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Verslaggevers Zonder Grenzen stelt dat Gleizes uitsluitend zijn werk als sportjournalist heeft uitgevoerd. De organisatie startte een petitie die werd gesteund door meerdere prominenten uit de sport-, media- en cultuurwereld.

Ook binnen het voetbal kreeg zijn situatie steeds meer aandacht. De finale van de Coupe de France tussen RC Lens en OGC Nice stond in mei 2026 mede in het teken van steun aan de gevangengenomen journalist.

Voorafgaand aan het WK van 2026 richtte FIFA-voorzitter Gianni Infantino zich eveneens tot de Algerijnse autoriteiten. Hij vroeg om een menselijk gebaar, zodat Gleizes gratie zou kunnen krijgen en het mondiale eindtoernooi alsnog zou kunnen bijwonen.

De FIFA verstrekte hem symbolisch een accreditatie om het WK namens So Foot te verslaan. Op de perstribune bleef ondertussen een stoel met zijn naam leeg. Daarmee werd zichtbaar gemaakt dat een journalist die het toernooi had moeten verslaan, in Algerije gevangenzat.