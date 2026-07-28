‘Joël Drommel kan opnieuw binnenlandse transfer maken’

FC Twente heeft zich bij PSV gemeld voor , zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De sluitpost zou definitief mogen vertrekken uit Eindhoven en ziet een terugkeer in de Grolsch Veste zelf ook zitten.

PSV betaalde in de zomer van 2021 een bedrag van zo’n 3,5 miljoen euro aan FC Twente om Drommel naar Eindhoven te halen. De sluitpost begon met een basisplaats bij PSV, maar raakte deze gedurende het seizoen kwijt aan Yvon Mvogo. Vervolgens was Drommel drie jaar lang reservedoelman achter Walter Benítez, waarna PSV hem afgelopen seizoen bij Sparta Rotterdam stalde.

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Hoewel Drommel het uitstekend deed op Het Kasteel, kan hij een nieuwe kans bij de landskampioen vergeten. Matej Kovár en Nick Olij staan namelijk boven hem in de pikorde. Daarom mag de keeper, die nog een contract voor een jaar heeft, deze zomer definitief vertrekken. Eerder in de zomer was Feyenoord voorzichtig geïnteresseerd, maar de Rotterdammers versterkten zich inmiddels met Tjark Ernst.

Volgens Boualin lonkt een terugkeer naar FC Twente nu voor Drommel. De Enschedeërs willen namelijk een doelman inlijven die kan concurreren met Lars Unnerstall. Ook Jeffrey de Lange en Jasper Schendelaar zouden daar kandidaten voor zijn. Inmiddels heeft Twente zich gemeld bij PSV voor Drommel, maar diende het nog geen bod in. De doelman zou openstaan voor een terugkeer naar Enschede, maar denkt ook serieus na over een stap naar het buitenland.