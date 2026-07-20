Dit zijn de winnaars van de Zilveren en Bronzen Bal op het WK

De FIFA heeft alle winnaars van de persoonlijke prijzen op het WK bekendgemaakt. De Spaanse aanvoerder mocht na afloop van de finale de Gouden Bal in ontvangst nemen, maar inmiddels zijn ook de tweede en derde plaats in de strijd om beste voetballer van het toernooi bekend.

Spanje was zondagavond oppermachtig in de finale van het WK tegen Argentinië, maar de ploeg van Luis de la Fuente wist dat overwicht pas in de tweede helft van de verlenging in score uit te drukken: 1-0. Voordat La Roja de wereldbeker in ontvangst mocht nemen, werden de persoonlijke onderscheidingen uitgereikt. Zo werd Pau Cubarsí benoemd tot beste jonge speler van het toernooi, terwijl Unai Simón de prijs voor beste doelman kreeg.

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De Gouden Bal van het WK was voor Rodri, die niet veel later als aanvoerder ook de wereldbeker in ontvangst mocht nemen. De FIFA heeft inmiddels ook bekendgemaakt wie Rodri heeft afgetroefd in de strijd om de beste speler van het WK. De Zilveren Bal is naar Lionel Messi gegaan. De Argentijn was, ondanks zijn 39-jarige leeftijd, onmisbaar voor de ploeg van Lionel Scaloni. Met acht goals en vier assists zorgde hij er hoogstpersoonlijk voor dat Argentinië de finale haalde.

De Bronzen Bal, en dus de derde plaats op de lijst met beste spelers, is voor Kylian Mbappé. De Franse aanvoerder kroonde zich met tien doelpunten tot topscorer van het WK en wist daarnaast vier assists te geven. Hij kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg onderuit ging in de halve finale tegen Spanje (2-0) en vervolgens ook de troostfinale verloor van Engeland (6-4).