Pierre van Hooijdonk is na de door Spanje gewonnen WK-finale tegen Argentinië zeer kritisch op één man: Slavko Vincic. De Sloveense scheidsrechter keurde in de eerste helft van de verlenging een goal van Nico Williams af, volgens de NOS-analist volledig onterecht. Gelukkig voor de Spanjaarden bleek het besluit van Vincic uiteindelijk niet doorslaggevend: "Eind goed, al goed", aldus Van Hooijdonk.

De Spanjaarden waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij in het MetLife Stadium in New York, maar slaagden er in de reguliere speeltijd niet in om Emiliano Martínez te passeren. In de eerste helft van de verlenging leek Williams de ban alsnog te breken, toen hij de bal onder de uitstormende Argentijnse doelman door in het Argentijnse doel schoof. Vincic floot echter vrijwel direct omdat Mikel Merino in aanloop naar de treffer op de voet van Nicolás Otamendi was gaan staan, en keurde de treffer dus af.

Artikel gaat verder onder video

In de nabeschouwing bij de NOS krijgt Van Hooijdonk de vraag of de goal terecht werd afgekeurd. "Nee, absoluut niet", oordeelt de oud-spits. "Ik bedoel: daar gaan we weer. Er ís contact. Ja, dat snap ik, voetbal is een contactsport. Hij staat op zijn teen, dat gebeurt weleens in het voetbal. Daarom hebben wij allemaal blauwe tenen gehad. Dit is niet dat je iemand bewust aankijkt en zegt: Ik zet mijn voet op jouw tenen. Dit is gewoon wat neigt naar een duel", aldus Van Hooijdonk.

Collega-analist Wim Kieft stipt aan dat de beslissing puur en alleen van Vincic leek te komen, waarop presentator Sjoerd van Raamshorst toevoegt dat de VAR niet op de lijn kwam. "Hij floot pas toen de bal in de goal lag", vult Kenneth Perez aan. "Eind goed al goed, maar stel je voor...", verwijst Van Hooijdonk vervolgens naar het scenario waarbij de Argentijnen alsnog met de wereldtitel aan de haal waren gegaan.

Dat gebeurde uiteindelijk echter niet, want direct na de start van de tweede helft van de verlenging wist Spanje alsnog de beslissing te forceren. Williams legde met het hoofd knap terug vanaf de achterlijn, waarna mede-invaller Ferran Torres de 1-0 op het bord zette. Die treffer bleek uiteindelijk de enige van de finale, waardoor Spanje regerend kampioen Argentinië in een rechtstreeks duel onttroonde en voor de tweede keer in de geschiedenis de wereldtitel voor zich opeiste.