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Nederlandse kijkers in shock tijdens WK-finale: 'Bizar, schandalig'

19 juli 2026, 21:42
SPAARG
Foto: © NOS
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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De arbitrage heeft al vroeg voor ophef gezorgd tijdens de WK-finale. Nederlandse voetbalsupporters hebben met woede gereageerd op een flinke charge van Argentinië-speler Alexis Mac Allister, die ontsnapte aan een vroege gele kaart.

Mac Allister gleed in de veertiende minuut van de WK-finale aan de rand van het veld hard in op Dani Olmo, die daarbij stevig werd geraakt. Scheidsrechter Slavko Vinčić floot wel voor een overtreding, maar besloot Mac Allister niet met een gele kaart te bestraffen. Vinčić stond ver van de plek van de overtreding af, terwijl het incident zich pal voor de neus van de vierde official afspeelde.

Dat Mac Allister niet op de bon werd geslingerd, zorgt voor grote verbazing. Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende noemt het een onbegrijpelijke beslissing van de arbitrage.

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Ook op sociale media wordt massaal kritiek geuit op de beslissing van de arbitrage. "Schandalig dat hier geen kaart voor wordt gegeven! Bizar…", schrijft een kijker op X. "Niet eens geel voor deze aanslag van Argentinië op Olmo. Voor deze ploeg gelden andere regels, blijkt vandaag weer", oordeelt een ander.

Bekijk hieronder de beelden van het moment:

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
169 Reacties
45 Dagen lid
394 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En Paredes ook weer. Is gewoon twee keer geel

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Spanje - Argentinië

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (24 dec. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
37
2
2024/2025
Liverpool
35
5
2023/2024
Liverpool
33
5
2022/2023
Brighton
35
10

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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