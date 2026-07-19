Nederlandse kijkers in shock tijdens WK-finale: 'Bizar, schandalig'

De arbitrage heeft al vroeg voor ophef gezorgd tijdens de WK-finale. Nederlandse voetbalsupporters hebben met woede gereageerd op een flinke charge van Argentinië-speler Alexis Mac Allister, die ontsnapte aan een vroege gele kaart.
Mac Allister gleed in de veertiende minuut van de WK-finale aan de rand van het veld hard in op Dani Olmo, die daarbij stevig werd geraakt. Scheidsrechter Slavko Vinčić floot wel voor een overtreding, maar besloot Mac Allister niet met een gele kaart te bestraffen. Vinčić stond ver van de plek van de overtreding af, terwijl het incident zich pal voor de neus van de vierde official afspeelde.
Dat Mac Allister niet op de bon werd geslingerd, zorgt voor grote verbazing. Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende noemt het een onbegrijpelijke beslissing van de arbitrage.
Ook op sociale media wordt massaal kritiek geuit op de beslissing van de arbitrage. "Schandalig dat hier geen kaart voor wordt gegeven! Bizar…", schrijft een kijker op X. "Niet eens geel voor deze aanslag van Argentinië op Olmo. Voor deze ploeg gelden andere regels, blijkt vandaag weer", oordeelt een ander.
Bekijk hieronder de beelden van het moment:
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.