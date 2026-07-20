Pep Guardiola voert gesprek over rol als bondscoach

Pep Guardiola is concreet in beeld om de nieuwe bondscoach van Italië te worden, zo meldt Sky Sports. Volgens het medium heeft de Italiaanse voetbalbond (FIGC) een gesprek gevoerd met de momenteel clubloze trainer, die óók werd genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.

Italië wist zich niet te plaatsen voor het WK, waarna Gennaro Gattuso werd ontslagen. Sindsdien is de nieuwe technisch directeur, Paolo Maldini, op zoek naar een opvolger. Eerder werd al bekend dat de oefenmeester op het verlanglijstje van Italië stond. Naar verluidt heeft de voormalig verdediger nu daadwerkelijk in Barcelona gesproken met Guardiola over een rol als bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Maldini zou 'een serieuze poging doen' om Guardiola te overtuigen. Het is niet duidelijk of de Spanjaard openstaat voor een functie bij de grote afwezige van het afgelopen WK. Andrea Pirlo en Roberto Mancini zouden eveneens in beeld zijn bij Italië.

Eerder werd Guardiola gelinkt aan een rol als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje en Ronald Koeman namen na het desastreus verlopen WK afscheid van elkaar, maar er is nog altijd geen opvolger aangesteld. Mede dankzij Guardiola's verleden met Johan Cruijff leek zijn komst door de ogen van sommige prominenten haalbaar, al lijkt dat voorlopig meer op valse hoop.