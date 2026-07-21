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Real Madrid presenteert nieuwe speler, maar iedereen praat over Cody Gakpo

21 juli 2026, 06:55
Cody Gakpo
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Cody Gakpo is maandag plotseling onderwerp van gesprek in de basketbalwereld. Niet omdat de Oranje-international zelf iets met de sport te maken heeft, maar vanwege de komst van een nieuwe speler van Real Madrid Basketbal. Timothé Luwawu-Cabarrot lijkt namelijk opvallend veel op de aanvaller van Liverpool. Op sociale media regent het reacties op de transfer.

De basketbaltak van Real Madrid maakte enkele dagen geleden de komst van Luwawu-Cabarrot bekend. Opvallend genoeg gaat het in de reacties nauwelijks over de Franse basketballer zelf, maar vooral over Gakpo. De gelijkenis tussen de 1,98 meter lange Fransman en de Nederlandse aanvaller wordt veel besproken op X.

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Afgezien van de nodige grappen haalt Real Madrid met Luwawu-Cabarrot vooral een ervaren speler binnen. De Fransman speelde meerdere seizoenen in de NBA en vervolgde zijn loopbaan daarna in Spanje bij Baskonia. Daar groeide hij uit tot een belangrijke kracht en hielp hij de club in 2026 aan de winst van de Copa del Rey.

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

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