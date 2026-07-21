is maandag plotseling onderwerp van gesprek in de basketbalwereld. Niet omdat de Oranje-international zelf iets met de sport te maken heeft, maar vanwege de komst van een nieuwe speler van Real Madrid Basketbal. Timothé Luwawu-Cabarrot lijkt namelijk opvallend veel op de aanvaller van Liverpool. Op sociale media regent het reacties op de transfer.

De basketbaltak van Real Madrid maakte enkele dagen geleden de komst van Luwawu-Cabarrot bekend. Opvallend genoeg gaat het in de reacties nauwelijks over de Franse basketballer zelf, maar vooral over Gakpo. De gelijkenis tussen de 1,98 meter lange Fransman en de Nederlandse aanvaller wordt veel besproken op X.

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Afgezien van de nodige grappen haalt Real Madrid met Luwawu-Cabarrot vooral een ervaren speler binnen. De Fransman speelde meerdere seizoenen in de NBA en vervolgde zijn loopbaan daarna in Spanje bij Baskonia. Daar groeide hij uit tot een belangrijke kracht en hielp hij de club in 2026 aan de winst van de Copa del Rey.