en zijn vriendin Noa van der Bij hebben zich na een uiterst bewogen maand weer laten zien in Eindhoven. De aanvaller van het Nederlands elftal en zijn partner keerden samen met hun zoontje Samuël Seth terug naar de stad waar de voetballer opgroeide, nadat zij tijdens het WK in Noord-Amerika werden getroffen door een zwaar persoonlijk drama.

In aanloop naar de achtste finale tegen Marokko deelde het stel het tragische nieuws dat hun verwachte kindje tijdens de zwangerschap was overleden. “Met gebroken harten delen we het verdrietige nieuws dat ons zoontje is overleden tijdens de zwangerschap”, lieten Gakpo en Van der Bij weten over hun zoon Elijah Raphael.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks het immense verdriet verscheen de 27-jarige speler aan de aftrap tegen de Marokkanen en tekende hij voor de openingstreffer. Deze goal werd op zeer emotionele wijze gevierd. De treffer bleek uiteindelijk niet voldoende voor een plek in de kwartfinale, aangezien Oranje na een late gelijkmaker via strafschoppen werd uitgeschakeld.

Terugkeer in Eindhoven

Al met al kende Gakpo toch een aardig WK, met drie treffers in vier wedstrijden. Na de uiteindelijke deceptie tegen Marokko vloog de selectie uit, waarbij een deel van de spelersgroep op vakantie ging en anderen huiswaarts keerden. Gakpo zocht de vertrouwde omgeving van zijn geboortestad Eindhoven op, waar hij de tijd nam om met enkele fans op de foto te gaan en een wandeling maakte met Van der Bij en zoontje Samuël Seth.

De beelden gaan momenteel rond op TikTok en zijn hieronder te bekijken. Mensen in de commentsectie spreken in ieder geval hun waardering uit voor Gakpo en zijn vriendin: "Zo'n lief persoon! Neemt de tijd voor iedereen", luidt één van de reacties.

"Zoveel respect voor deze man en zijn gezin... ik zou spontaan voor hem gaan huilen, niet omdat ik fan ben maar hij is echt een held", zegt een andere ontroerde fan.