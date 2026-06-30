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Cody Gakpo slaat terug na kritiek en barst uit in emotie na goal tegen Marokko

30 juni 2026, 04:47   Bijgewerkt: 04:53
Cody Gakpo
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Cody Gakpo groeide tijdens de zestiende finale van het Nederlands elftal tegen Marokko op het WK uit tot de beslissende man. Waar de aanvaller van Cody Gakpo in de eerste helft nog onderwerp van discussie was op sociale media, draaide hij het duel in de tweede helft volledig om met de openingstreffer voor Oranje.

Op X liep de meningen in de eerste helft uiteen. Zo werd er geschreven dat “Gakpo lijkt er begrijpelijkerwijs niet helemaal bij.” Ook klonk stevige kritiek, waarbij een gebruiker stelde: “Met alle respect voor Gakpo, maar die moet er gewoon uit, totaal geen inzet, begrijpelijk na zulk nieuws maar stel hem dan niet op.” Een andere reactie luidde: “Gakpo had niet moeten spelen vandaag. Zit begrijpelijk met zijn hoofd ergens anders. Haal hem eruit en gun hem de tijd.” Dit verwijst allemaal naar het vreselijke feit dat de aanvaller eerder deze week zijn ongeboren zoontje verloor.

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In de tweede helft kantelt het duel volledig wanneer Gakpo de 1-0 voor Nederland maakt, op aangeven van een uitstekend spelende Cryensio Summerville die de bal knap meegeeft terwijl hij zelf op de grond ligt. De treffer zorgt voor een emotionele ontlading bij de aanvaller, die direct wordt omringd door ploeggenoten en wisselspelers.

Op sociale media slaat het sentiment daarna compleet om. Jarno schrijft dat er “echt niemand is die hij het meer gunt dan Gakpo.” Ook klinkt het dat het doelpunt volledig verdiend is, waarbij een supporter stelt: “Als er één man was die dit doelpunt verdiende, was het Gakpo wel. Wat een emotie.”

Andere reacties spreken van “een moment dat zo moest zijn” en noemen het “volledig verdiend.” Ook wordt er gesproken over “kippenvel” en dat Gakpo “zoveel meer is dan een doelpunt.” Over de goal zelf klinkt: “Cody Gakpo die de 1-0 maakt voor Nederland, alsof het zo moest zijn. Prachtig.” Daarnaast wordt ook de teamreactie benadrukt: “En dat hele team, inclusief de wissels, om Gakpo heen. Wat een bijzonder moment.”

Daarmee draait het beeld rondom de aanvaller volledig: van twijfel en kritiek in de eerste helft naar emotie, steun en waardering na zijn beslissende treffer.

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Nederland - Marokko

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
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-10
0

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