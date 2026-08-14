Mats Seuntjens in tranen tijdens eerbetoon aan overleden dochtertje

De spelers, supporters en medewerkers van NAC Breda en VVV-Venlo hebben vrijdagavond op indrukwekkende wijze stilgestaan bij het overlijden van de pasgeboren dochter van en zijn partner Elba. Na afloop van het duel in het Rat Verlegh Stadion vond een emotioneel eerbetoon plaats.

Deze week maakte NAC Breda het intens droevige nieuws bekend dat Mats Seuntjens, zijn partner Elba en hun familie afscheid hebben moeten nemen van hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya Seuntjens Silva. "Woorden schieten tekort voor dit onbeschrijflijke verlies. Mats neemt met zijn gezin de tijd en rust om dit verlies samen te dragen", schreef NAC Breda in een persbericht.

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Vrijdagavond stonden alle aanwezigen in het Rat Verlegh Stadion na afloop van de wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-2) stil bij het tragische nieuws. Seuntjens, die zelf nog meedeed aan het duel met de Venlonaren, kwam samen met zijn partner het veld op. Vervolgens werden de stadionlampen gedimd en ontstaken supporters sterretjes vanaf de tribunes. Seuntjens kon zijn tranen daarbij niet meer bedwingen.

Vervolgens liep de NAC-speler samen met zijn partner en de selectie een ereronde langs het veld. Hij kreeg een staande ovatie van het aanwezige publiek. Ook de spelers van VVV-Venlo waren op het veld gebleven en betuigden hun steun aan Seuntjens, zijn partner en de rest van de familie.

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