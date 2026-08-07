Joeri Heerkens verkeert bepaald niet in topvorm. De 20-jarige Ajax-doelman maakte afgelopen zondag een kapitale fout in het oefenduel van het eerste elftal tegen FC Volendam en gaat vrijdagavond bij Jong Ajax, dat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie opent tegen FC Dordrecht, opnieuw gruwelijk in de fout.
Heerkens mocht zondag de oefenwedstrijd in Volendam de tweede helft keepen van trainer Míchel Sánchez, nadat Paul Reverson de eerste helft onder de lat had gestaan. De jonge doelman verslikte zich tien minuten voor tijd in een terugspeelbal van Youri Baas, die uiteindelijk via de Heerkens over de doellijn rolde. Ajax hield daardoor niet de nul tegen de degradant, maar won het duel uiteindelijk wel met 1-3.
Vrijdag staat Heerkens in de basis bij Jong Ajax, dat in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek gaat bij FC Dordrecht. De Amsterdamse talenten kwamen na vijf minuten al op voorsprong door een treffer van Pharell Nash, maar konden daar niet lang van genieten. Amper twee minuten later verkeek Heerkens zich opzichtig op een houdbaar schot richting de korte hoek van Martin Vetkal, dat via de doelman binnen ging: 1-1.
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Oei, inderdaad geen sterke actie. Maar van dit soort momenten kun je als speler juist een hoop van leren. Hoe ga je hier mentaal mee om? Lukt het om er sterker van te worden? Ik denk dat een 'Jong-Team' hier juist ook de plek voor is; om te vallen, en dan weer opstaan, zodat je de fout niet meer maakt als je eenmaal in het eerste speelt. Aan hem nu om te laten zien hoe hij hiermee om zal gaan.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Oei, inderdaad geen sterke actie. Maar van dit soort momenten kun je als speler juist een hoop van leren. Hoe ga je hier mentaal mee om? Lukt het om er sterker van te worden? Ik denk dat een 'Jong-Team' hier juist ook de plek voor is; om te vallen, en dan weer opstaan, zodat je de fout niet meer maakt als je eenmaal in het eerste speelt. Aan hem nu om te laten zien hoe hij hiermee om zal gaan.