verkeert bepaald niet in topvorm. De 20-jarige Ajax-doelman maakte afgelopen zondag een kapitale fout in het oefenduel van het eerste elftal tegen FC Volendam en gaat vrijdagavond bij Jong Ajax, dat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie opent tegen FC Dordrecht, opnieuw gruwelijk in de fout.

Heerkens mocht zondag de oefenwedstrijd in Volendam de tweede helft keepen van trainer Míchel Sánchez, nadat Paul Reverson de eerste helft onder de lat had gestaan. De jonge doelman verslikte zich tien minuten voor tijd in een terugspeelbal van Youri Baas, die uiteindelijk via de Heerkens over de doellijn rolde. Ajax hield daardoor niet de nul tegen de degradant, maar won het duel uiteindelijk wel met 1-3.

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Vrijdag staat Heerkens in de basis bij Jong Ajax, dat in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek gaat bij FC Dordrecht. De Amsterdamse talenten kwamen na vijf minuten al op voorsprong door een treffer van Pharell Nash, maar konden daar niet lang van genieten. Amper twee minuten later verkeek Heerkens zich opzichtig op een houdbaar schot richting de korte hoek van Martin Vetkal, dat via de doelman binnen ging: 1-1.