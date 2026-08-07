Johan Derksen hekelt in zijn column in De Telegraaf de 'hetze' die in zijn woorden wordt gevoerd tegen Wilfred Genee. De Vandaag Inside-presentator werd deze zomer beticht van vreemdgaan in het online-programma Roddelpraat van Dennis Schouten en Jan Roos. Derksen vermoedt dat Schouten daarbij een persoonlijk motief heeft.

Op het Youtube-kanaal van Roddelpraat werden enkele weken eerder beelden vertoond waarop te zien zou zijn hoe Genee zoent met een vrouw die zeker niet zijn eigen partner Lili Pirayes-Genee is. Hoewel Derksen in zijn Telegraaf-column benadrukt dat hij uitsluitend een professionele band met de presentator heeft ('We zijn geen vrienden en dat zullen we ook nooit worden'), heeft De Snor geen goed woord over voor de berichtgeving van Schouten en Roos, die later op tv werd overgenomen door programma's als Boulevard en Shownieuws.

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Derksen neemt het dan ook op voor Genee: "Gedurende al de jaren dat we dagelijks samenwerken, heb ik nooit signalen opgevangen over buitenechtelijke escapades van de presentator. Er is wel een hetze gaande van mensen die roddels tot nieuws upgraden en rancuneuze obscure mensen uit het wereldje die op basis van geruchten Wilfred en zijn gezin beschadigen", schrijft hij.

Derksen weet wel waarom Genee op de beelden in ieder geval dicht in de buurt van de bewuste vrouw komt: "Zodra Wilfred een drankje drinkt, wordt hij losbandig. Dan gaat hij zingen en dames knuffelen. Dat deed hij ook in zijn stamcafé bij hem om de hoek in Soest. En er was weer een verrader die de foto op sociale media zette." Derksen weet echter wel beter: "Denkt men nou echt dat Wilfred vlak bij zijn huis openlijk vreemdgaat in een bomvol café? Hem wordt onrecht aangedaan en de mensen die deze hetze voeren, moeten zich schamen! Als jullie aan Wilfred komen, komen jullie aan mij."

Toch is de 'hetze' ook een beetje de 'eigen schuld' van Genee, denkt Derksen. "Als ontdekker van Dennis Schouten probeerde hij hem een carrière bij SBS6 te bezorgen, maar zijn protegé bleek als ongeleid projectiel volledig ongeschikt voor Talpa. Sindsdien voert Dennis Schouten, met zijn compagnon Jan Roos, een verbitterde strijd vanuit de rioolput van de journalistiek, het juice kanaal Roddelpraat, om zijn voormalige mentor te beledigen, beschadigen en indien mogelijk kapot te maken."