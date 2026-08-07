hoopt Sparta Rotterdam deze zomer te verlaten en een lucratieve stap naar het Midden-Oosten te maken. Dat wordt althans gemeld door RealityFBI, dat zich onder meer baseert op uitlatingen die een 'scharrel' van de aanvaller vrijdag zou hebben gedaan in een nagelsalon in Tiel.

De 26-jarige Van Bergen kwam afgelopen seizoen 29 keer in actie voor Sparta en was in die wedstrijden goed voor drie goals en vier assists. De aanvaller ligt op Het Kasteel nog vast tot medio 2029, maar zou dus hopen op een lucratief avontuur.

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RealityFBI schrijft dat de bewuste 'scharrel' van Van Bergen eerder op de vrijdag openlijk hebben gesproken over een mogelijke transfer van de voetballer. De vrouw sprak 'luidkeels' over Dubai, op een dusdanig luide toon dat de hele zaak ervan mee kon genieten. "Ze stak daarbij flink van leer en zou weinig zin hebben om mee te gaan", aldus het juicechannel.

"Volgens ingewijden zou alles te maken hebben met plannen van Mitchell om naar de Verenigde Arabische Emiraten te verhuizen en Sparta mogelijk binnenkort te verlaten", schrijft RealityFBI.