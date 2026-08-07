Mitchell van Bergen hoopt Sparta Rotterdam deze zomer te verlaten en een lucratieve stap naar het Midden-Oosten te maken. Dat wordt althans gemeld door RealityFBI, dat zich onder meer baseert op uitlatingen die een 'scharrel' van de aanvaller vrijdag zou hebben gedaan in een nagelsalon in Tiel.
De 26-jarige Van Bergen kwam afgelopen seizoen 29 keer in actie voor Sparta en was in die wedstrijden goed voor drie goals en vier assists. De aanvaller ligt op Het Kasteel nog vast tot medio 2029, maar zou dus hopen op een lucratief avontuur.
RealityFBI schrijft dat de bewuste 'scharrel' van Van Bergen eerder op de vrijdag openlijk hebben gesproken over een mogelijke transfer van de voetballer. De vrouw sprak 'luidkeels' over Dubai, op een dusdanig luide toon dat de hele zaak ervan mee kon genieten. "Ze stak daarbij flink van leer en zou weinig zin hebben om mee te gaan", aldus het juicechannel.
"Volgens ingewijden zou alles te maken hebben met plannen van Mitchell om naar de Verenigde Arabische Emiraten te verhuizen en Sparta mogelijk binnenkort te verlaten", schrijft RealityFBI.
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Een leuke speler voor in Nederland, die in de Europese topcompetitie waarschijnlijk niet terecht zal komen. Dan is dit een mooie kans om toch in het buitenland op avontuur te gaan, en er waarschijnlijk ook financieel op vooruit te gaat. Zou een leuke transfer zijn voor hem!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Een leuke speler voor in Nederland, die in de Europese topcompetitie waarschijnlijk niet terecht zal komen. Dan is dit een mooie kans om toch in het buitenland op avontuur te gaan, en er waarschijnlijk ook financieel op vooruit te gaat. Zou een leuke transfer zijn voor hem!