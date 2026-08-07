'Ajax kan belletje Benfica verwachten: Jordi Cruijff bereid miljoenenverlies te nemen'

Josip Šutalo lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij Ajax. De 26-jarige verdediger heeft volgens het Kroatische Sportske Novosti drie aanbiedingen op zak en wil Amsterdam verlaten. Benfica is concreet geïnteresseerd, terwijl vermoedelijk ook een club uit de Premier League zich voor de Kroaat heeft gemeld. Ajax zou bereid zijn mee te werken aan een transfer voor ongeveer vijftien miljoen euro plus bonussen.

Een akkoord met een geïnteresseerde club ligt er op dit moment nog niet. Vooral de transfersom vormt volgens de Kroatische berichtgeving nog een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen. Binnen de entourage rond Sutalo bestaat desondanks weinig twijfel over de richting waarin het gaat. "Hij vertrekt", laat een ingewijde weten aan Sportske Novosti.

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Ajax betaalde in 2023 nog 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb om de centrumverdediger naar Amsterdam te halen. Drie jaar later zouden de Amsterdammers genoegen nemen met een aanzienlijk lager bedrag. De gewenste transfersom zou rond de vijftien miljoen euro liggen, aangevuld met eventuele bonussen.

Benfica meldt zich voor Šutalo

Benfica geldt als een van de drie clubs die Sutalo willen overnemen. De Portugese topclub nam onlangs afscheid van centrumverdediger António Silva, die voor 25 miljoen euro naar AFC Bournemouth vertrok.

Welke twee andere clubs zich bij Sutalo hebben gemeld, is niet bekendgemaakt. Volgens het Kroatische medium bevindt zich daar waarschijnlijk minimaal één club uit de Premier League tussen.

Voor Sutalo zou een snelle oplossing een einde maken aan een lange periode van onzekerheid rond zijn toekomst. Ook in de afgelopen twee zomers werd al gesproken over een mogelijk vertrek bij Ajax, maar beide keren bleef de verdediger uiteindelijk in Amsterdam.

Zijn periode bij Ajax was wisselend. Na een moeizaam eerste seizoen liet Šutalo in zijn tweede jaar een duidelijke verbetering zien, waarna zijn derde seizoen opnieuw minder overtuigend verliep. Een transfer wordt daardoor als een logische uitkomst gezien.

Sutalo voorlopig niet inzetbaar voor Ajax

Šutalo kwam in het nieuwe seizoen nog niet in actie voor Ajax. De verdediger keerde met fysieke klachten terug van het WK en traint daardoor nog niet volledig mee met de selectie.

Om die reden miste hij ook de eerste wedstrijden van het seizoen. Sutalo was eveneens niet beschikbaar voor het duel met Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League.

De Kroaat heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028. Toch wijzen de drie aanbiedingen en de genoemde vraagprijs erop dat een vertrek deze zomer nadrukkelijk op tafel ligt.