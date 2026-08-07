Hélène Hendriks, Wilfred Genee en Valentijn Driessen voorspellen dezelfde Eredivisie-kampioen

Ajax is volgens de prominenten van Voetbal International de grote favoriet om in het seizoen 2026/27 landskampioen te worden. Liefst elf van de achttien voorspellers zetten de Amsterdammers bovenaan. Feyenoord krijgt vier stemmen en titelverdediger PSV slechts drie. Onderaan zijn de verwachtingen minstens zo duidelijk: vooral Telstar krijgt een bijzonder zwaar seizoen voorspeld.

De achttien prominenten leverden ieder een complete eindstand in. Noa Vahle, Wytse van der Goot en Kees Jansma voorspellen PSV als kampioen. Arno Vermeulen, Hans Kraay junior, Jeroen Elshoff en Hugo Borst kiezen voor Feyenoord. De overige elf zetten Ajax op één: Willem Vissers, Sjoerd Mossou, Kenneth Perez, Sjoerd van Ramshorst, Freek Jansen, Theo Janssen, Helene Hendriks, Valentijn Driessen, Wilfred Genee, Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen.

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Daarmee is Ajax overtuigend de populairste titelkandidaat. Opvallend daarbij is dat Sjoerd van Ramshorst zijn geld eveneens op de Amsterdammers zet. De NOS-presentator heeft een reputatie hoog te houden: van alle VI Prominenten voorspelde hij de afloop van het Eredivisie-seizoen 2025/26 het beste. Noa Vahle en kersvers VI-columnist Theo Janssen behoren dit seizoen juist tot de nieuwe gezichten onder de voorspellers.

Hendriks, Genee en Driessen zien Ajax bovenaan

Helene Hendriks verwacht een traditioneel podium met Ajax, PSV en Feyenoord, gevolgd door AZ. FC Twente en NEC maken volgens haar de top zes compleet. Verder valt vooral haar vertrouwen in Go Ahead Eagles op: de club uit Deventer krijgt de achtste plaats. Onderaan voorspelt Hendriks Willem II als vijftiende, ADO Den Haag als zestiende en SC Cambuur als zeventiende. Telstar eindigt bij haar als hekkensluiter.

Ook Valentijn Driessen ziet Ajax kampioen worden, met PSV als nummer twee en Feyenoord op drie. De journalist van De Telegraaf verwacht bovendien een sterk seizoen van FC Utrecht, dat hij als vijfde laat eindigen en daarmee boven FC Twente zet. Go Ahead Eagles krijgt van Driessen de negende plek. Onderaan voorziet hij problemen voor SC Cambuur en Willem II, terwijl Telstar volgens hem rechtstreeks als nummer achttien eindigt.

Wilfred Genee komt eveneens uit bij Ajax als landskampioen. PSV en Feyenoord completeren zijn top drie, waarna AZ, FC Twente en FC Utrecht volgen. Genee heeft Go Ahead Eagles op acht en Sparta Rotterdam op tien staan. Zijn degradatievoorspelling wijkt juist af van het merendeel: PEC Zwolle wordt zestiende, Telstar zeventiende en Excelsior eindigt bij hem als laatste.

Arno Vermeulen voorspelt opvallend lage klassering PSV

Een van de meest in het oog springende voorspellingen komt van Arno Vermeulen. De NOS-commentator verwacht dat Feyenoord kampioen wordt en zet AZ verrassend op de tweede plaats. Ajax volgt als derde, terwijl PSV niet verder komt dan plek vier. Van de achttien prominenten is niemand zo somber over de eindklassering van de Eindhovenaren.

Aan de onderkant van de ranglijst bestaat aanzienlijk meer overeenstemming. Telstar wordt liefst twaalf keer als nummer achttien aangewezen en is daarmee verreweg de vaakst voorspelde hekkensluiter.