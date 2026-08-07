is in Engeland aangeklaagd voor mishandeling waarbij lichamelijk letsel zou zijn veroorzaakt. De dertigjarige spits van Al-Ahli moet zich op 24 september melden bij de rechtbank in Londen vanwege een incident dat afgelopen december plaatsvond in een nachtclub in de Londense wijk Soho.

De aanklacht tegen de Engels international werd vorige week officieel ingediend. De zaak draait om een confrontatie op 6 december aan Wardour Street, waarna Toney werd gearresteerd. Kort daarna kwam hij op vrije voeten zonder aanvullende voorwaarden.

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Een woordvoerder van de aanvaller heeft inmiddels gereageerd op de aanklacht. "Ivan is op de hoogte van de aanklacht en hoewel hij daar vanzelfsprekend van geschrokken is, kijkt hij ernaar uit om in de rechtbank de kans te krijgen zijn naam te zuiveren", luidt de verklaring.

Confrontatie rond foto met Toney

Volgens een getuige ontstond het incident toen een bezoeker van de nachtclub Toney herkende en met hem op de foto wilde. Daarbij zou de man zijn arm om de voetballer hebben geprobeerd te slaan.

"Hij liep langs een tafel waar een groep jongens zat. Een van hen herkende hem en zei: 'Hé, dat is Ivan Toney', waarna hij zijn armen om zijn nek probeerde te slaan om een foto met hem te maken. Toen zei Toney: 'Blijf van me af, blijf van me af'", aldus de getuige.

Dezelfde getuige verklaarde dat Toney op dat moment een kostbaar horloge droeg. Daardoor zou de spits mogelijk hebben gedacht dat iemand hem probeerde te beroven.

Toney verruilde Brentford in augustus 2024 voor Al-Ahli. De Saudische club betaalde volgens een van de aangeleverde berichten veertig miljoen pond voor de aanvaller, die eerder ook onder contract stond bij Northampton Town, Newcastle United en Peterborough United.

Toney speelde afgelopen maand nog op het WK

De juridische kwestie speelde al voordat Toney deze zomer met Engeland deelnam aan het WK in de Verenigde Staten. Ondanks zijn eerdere arrestatie kreeg de spits een Amerikaans visum en werd hij verrassend opgenomen in de Engelse selectie.

Toney kwam tijdens het toernooi twee keer in actie. In de halve finale tegen Argentinië viel hij laat in tijdens de 2-1 nederlaag. Vervolgens kreeg hij een basisplaats in de wedstrijd om de derde plaats tegen Frankrijk, die Engeland met 6-4 won.

Op 24 september moet hij zich voor de rechtbank in Westminster verantwoorden voor de aanklacht.